Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUN 2026 | 16º
X
Locales

Lluvias intermitentes y temperaturas suaves: La Banda enfrenta un día inusual hoy Lunes 1 de junio de 2026

Los bandeños deberán prepararse para un día de condiciones inestables, con lluvias que se harán presentes durante la jornada. Las temperaturas se mantendrán moderadas, creando un ambiente fresco y húmedo.

Hoy 08:12

Hoy en La Banda, los bandeños experimentan ligeras precipitaciones que marcan el inicio de junio. Con una temperatura actual de 17.5 °C, la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 11.1 °C debido a la humedad del 91% y vientos de 12.2 km/h del este-noreste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A lo largo del día, se espera lluvia moderada a intervalos. Las temperaturas oscilarán entre los 17.5 °C de mínima y los 20.6 °C de máxima, lo que indica un clima fresco y húmedo para los bandeños que planeen salir.

El pronóstico para mañana, martes 2 de junio, indica que las lluvias continuarán en la región, con mínimas de 16 °C y máximas que no superarán los 17.4 °C. Es recomendable que los bandeños estén preparados para condiciones similares a las de hoy.

El miércoles 3 de junio, el clima seguirá siendo inestable, con lluvias intermitentes y una mínima de 15.9 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 21.8 °C. Se anticipa que el clima fresco y las lluvias persistirán, manteniendo un ambiente inusual para esta época del año.

En resumen, el clima en La Banda para hoy Lunes 1 de junio de 2026, presenta lluvia moderada con temperaturas que oscilarán entre los 17.5 °C y 20.6 °C. Se recomienda a los bandeños que tomen precauciones ante las precipitaciones y que se mantengan informados sobre el pronóstico diario.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video: así fue el momento en que balearon al joven que hoy lucha por su vida en el Hospital Regional
  2. 2. Una joven descubrió a un ladrón robando combustible y salió a perseguirlo en moto
  3. 3. La Scaloneta ya tiene a su capitán: Messi se sumó a la concentración mundialista en Kansas
  4. 4. “El fiscal no descarta que haya más partícipes”: la revelación del ministro de Seguridad sobre el caso Agostina
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 1 de junio de 2026: se esperan lloviznas y una jornada fresca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT