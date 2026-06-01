"En la última semana hubo una deflación que podría acercar la inflación al 2%"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:21

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que en los últimos días se registró un fenómeno poco habitual en la economía argentina: una leve deflación en algunos productos clave, lo que podría impactar directamente en el índice de inflación mensual.

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Durante su columna en Radio Panorama, el analista explicó que “la inflación estará entre el 2,2% y el 2,4%”, aunque señaló que podría ubicarse aún más cerca del 2%. “Hablé con Marina Dal Poggetto y me dijo que en la última semana hubo una deflación entre uno y dos productos importantes”, detalló.

En ese contexto, Granados describió un escenario particular en el mercado cambiario: “Los argentinos siguen comprando dólares porque hay muchos, faltan pesos”, afirmó. Según explicó, el ingreso de divisas del sector agroexportador es sostenido, al punto que algunos analistas consideran que “hay más dólares que pesos en la economía”.

Por otro lado, se refirió a la presión sobre el sistema financiero. “A los bancos, para presionarlos, llegó ARCA, y señalaron que no hicieron los depósitos necesarios y que estaban atrasados en algunos impuestos”, indicó.

En el plano político, Granados cuestionó el uso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “Es dinero discrecional que se le da a quienes tienen buena relación con el Gobierno o pueden negociar votos en el Congreso”, sostuvo. Y agregó: “Los que más reciben fondos son los que acompañan, mientras que provincias como Santiago del Estero no aparecen, cuando debería haber distribución según necesidades. Es la política, tan vieja como el mundo”.

Finalmente, el economista hizo una breve referencia al contexto internacional, mencionando la situación en Colombia. “Petro dice que se contaron 10 millones de votos y ve que en una segunda vuelta podría perder. Nadie quiere dejar el poder”, señaló, comparando ese escenario con otros liderazgos de la región. “Pasa algo similar con Evo Morales”, concluyó.