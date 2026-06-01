La señal que entusiasma a la Selección: el número de la habitación de Messi que se volvió viral

El capitán argentino se instaló en el hotel de la Selección en Kansas y un curioso detalle en la puerta de su habitación despertó todo tipo de especulaciones entre los hinchas de cara al Mundial.

Hoy 09:43

Lionel Messi ya se encuentra en Kansas junto a la Selección Argentina y su llegada no pasó inadvertida para los hinchas, que rápidamente encontraron una curiosa coincidencia en la habitación asignada al capitán argentino.

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El astro rosarino arribó desde Fort Lauderdale en un vuelo chárter junto a Rodrigo De Paul, en una de las últimas tandas de futbolistas que se sumaron a la concentración albiceleste en el Hotel Origin, donde el equipo prepara su debut mundialista.

Al llegar al aeropuerto, Messi recibió un emotivo abrazo de Marito Di Stéfano, el histórico utilero de la AFA. Luego se trasladó al hotel junto a De Paul, donde fue recibido por integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Pero el detalle que llamó la atención apareció minutos después, cuando se viralizó una imagen de la puerta de la habitación de Messi: el capitán argentino ocupará el cuarto 202.

La coincidencia no tardó en despertar teorías entre los fanáticos. Durante el Mundial de Qatar 2022, Messi se alojó en la habitación 201 de la Universidad de Qatar, y muchos recordaron que la suma de esos números daba 3, en referencia a la tercera estrella conseguida por la Selección.

Habitación Messi Qatar

Ahora, en Kansas, el número 202 vuelve a alimentar la ilusión: 2+0+2 da 4, justo la estrella que Argentina buscará conquistar en el Mundial 2026.

Habitación Messi Estados Unidos

Otro detalle que se repite es que Messi volverá a concentrar solo, tal como ocurre desde la salida de Sergio “Kun” Agüero del seleccionado. De todos modos, su habitación suele transformarse en un punto de encuentro para tomar mate, jugar al truco y compartir momentos con sus compañeros.

Cerca del capitán estarán dos hombres de máxima confianza: Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, quienes se alojarán en la habitación 203.

Con el plantel completo, la Selección comenzará sus entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, el centro deportivo del Sporting Kansas City de la MLS.

Antes del debut mundialista, el equipo de Scaloni disputará dos amistosos: el sábado 6 de junio ante Honduras, en Texas, y el martes 9 frente a Islandia, en Alabama.

Argentina debutará en el Grupo J el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania, también en Texas.