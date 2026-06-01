En la marcha por Agostina: una madre buscaba a su hija y la halló tras más de dos semanas

La joven de 19 años había sido vista por última vez hacía más de 15 días. Su aparición se concretó horas después de la difusión del caso en la movilización.

Hoy 10:51

En medio del dolor y la conmoción por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, una mujer aprovechó una marcha por el caso de la adolescente de 14 años para pedir ayuda desesperada por su propia hija, que llevaba más de 15 días desaparecida.

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Angustiada por la falta de respuestas de la Policía y con decenas de volantes con la foto de su hija en sus manos, se acercó a cada uno de los manifestantes buscando que alguien pudiera aportar información sobre el paradero de la joven, de 19 años.

La difusión de su propio drama en la masiva movilización y en los medios de comunicación multiplicó el alcance de la búsqueda y dio resultado.

En las últimas horas, la Policía confirmó que encontró a Tatiana con vida en el barrio General Savio, tras un operativo realizado el domingo por la tarde cerca de la Terminal de Ómnibus.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se desarrolló en el marco del protocolo de búsqueda de personas.

Tras distintas averiguaciones, los investigadores desplegaron un operativo en la zona de boulevard Illia y Tránsito Cáceres de Allende, donde lograron localizar a la joven.

Tatiana recibió asistencia médica inmediata y fue trasladada junto a un familiar a la comisaría para cumplir con los procedimientos correspondientes.

La madre de Tatiana decidió visibilizar su caso en la protesta por Agostina Vega, entendiendo que la movilización social podía ser su última esperanza.

La estrategia funcionó: la exposición pública permitió que los medios y la comunidad se involucraran, acelerando la búsqueda.