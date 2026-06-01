Escala la tensión: Irán atacó una base de Estados Unidos y Kuwait activó sus defensas aéreas contra misiles y drones

Teherán aseguró que respondió a una ofensiva estadounidense y afirmó haber destruido objetivos militares.

Hoy 11:26

Irán anunció este lunes un ataque contra una base militar de Estados Unidos como respuesta a una ofensiva previa de Washington, mientras que Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea estaban interceptando misiles y drones sobre su territorio.

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La situación marca una nueva escalada en el conflicto que mantiene enfrentados a ambos países en Medio Oriente.

Kuwait activó sus defensas y reportó explosiones

El Estado Mayor General del Ejército de Kuwait informó a través de sus canales oficiales que se encuentra “haciendo frente a ataques con misiles y drones” y que sus sistemas de defensa aérea están interceptando los proyectiles.

Las autoridades no precisaron qué zona del país resultó afectada, aunque señalaron que los sonidos de explosiones que pudieran escucharse eran consecuencia de las operaciones de interceptación.

Además, pidieron a la población que siga las instrucciones de seguridad emitidas por los organismos competentes.

Irán aseguró que atacó una base estadounidense

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que lanzó una ofensiva contra una base aérea de Estados Unidos tras denunciar un ataque estadounidense contra una torre de telecomunicaciones ubicada en la isla de Sirik, en el sur iraní.

Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite, “los objetivos previstos fueron destruidos”, aunque no se especificó la ubicación exacta de la base atacada.

La escalada ocurre mientras Washington y Teherán mantienen negociaciones indirectas, con mediación de Pakistán, para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Durante el fin de semana, Estados Unidos confirmó varios ataques contra objetivos iraníes en respuesta a lo que calificó como “acciones agresivas” de Teherán, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa evaluando una propuesta de paz que incluiría cláusulas sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según medios estadounidenses, una reunión de seguridad realizada el viernes concluyó sin avances definitivos en las negociaciones.