Lanzaron la Campaña Provincial de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2026

La iniciativa se desarrollará desde el 1 de junio hasta el 30 de octubre, período considerado de mayor riesgo para la ocurrencia de focos ígneos en el territorio provincial.

Hoy 11:21

En la mañana de este lunes se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Campaña Provincial de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2026, que se desarrollará de forma intensiva desde este 1 de junio hasta el 30 de octubre, período considerado de mayor riesgo para la ocurrencia de focos ígneos en todo el territorio provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lanzamiento estuvo encabezado por el ministro de la Producción, Néstor Machado, acompañado por la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanicheli; el director general de Aviación Civil, Ricardo Azar; el referente provincial de Incendios Forestales de Ojo de Agua, Luis Ataide, y el equipo de trabajo.

En referencia a la campaña, Machado pidió a la población que acompañe esta iniciativa tomando todos los recaudos necesarios para prevenir el inicio de siniestros que suelen originarse por descuidos al encender fogatas, lanzar colillas de cigarrillos u otras situaciones similares. Además, solicitó denunciar cualquier foco de incendio para evitar mayores daños a la población y al sector productivo.

El funcionario resaltó la importancia de la campaña durante el período más seco del año, con un riesgo mayor en zonas montuosas y de cultivo.

Por su parte, Zanicheli destacó el trabajo preventivo que realiza la Dirección de Bosques y Fauna y la presencia de brigadas forestales en distintos puntos de la provincia, como Ojo de Agua, Los Pirpintos, el Parque Provincial Copo y Lavalle, todas equipadas con elementos para el personal, vehículos, autobombas y camiones cisternas.

“En la provincia hace varios años que no tenemos pérdida de bosque nativo por fuego, sino que los ataques que se hacen normalmente son en zonas de periurbano, en los límites de la provincia, puntualmente mucho tiene que ver con la provincia de Córdoba, normalmente lo que se quema son todas pasturas”, explicó.

Por este motivo, solicitó a pequeños y grandes productores hacer hincapié en la prevención, realizando las perimetrales y picadas necesarias para que los brigadistas puedan ingresar a combatir el fuego en caso de ser necesario.

También Azar consideró fundamental la colaboración de la población para dar alerta temprana ante focos incipientes, permitir un rápido control y evitar su propagación. “Desde el Gobierno provincial hemos dotado a la provincia de medios aéreos para poder combatir los incendios; contamos con dos aeronaves: una de gran porte y una de porte más pequeño para combatir los incendios”, precisó.

Finalmente, Ataide destacó la distribución estratégica de las brigadas y su moderno equipamiento. “Estamos preparados para trabajar con todas nuestras herramientas y equipos aéreos. Contar en Santiago del Estero con esa herramienta es un orgullo, tener aviones propios, porque varias provincias lo tienen pero a veces no son propios como en el caso nuestro”, expresó.