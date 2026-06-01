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Ni Una Menos convocó a una marcha tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

El espacio feminista convocó a una conferencia de prensa y confirmó la movilización del próximo 3 de junio para exigir justicia por la adolescente.

Hoy 11:25
Ni una menos

El colectivo Ni Una Menos convocó a una conferencia de prensa para este lunes y ratificó la marcha del 3 de junio frente al Congreso de la Nación, tras el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada este fin de semana en Córdoba.

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La actividad se realizará el 1 de junio a las 16 en Bartolomé Mitre 1767, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la organización, la movilización había sido definida en una asamblea realizada días atrás, pero el crimen de la adolescente reforzó la convocatoria.

Desde el colectivo feminista señalaron que el caso de Agostina "no es un hecho aislado" y remarcaron que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas.

"La marcha fue decidida en asamblea hace una semana y ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva", expresaron en un comunicado difundido este domingo.

La concentración principal se realizará el miércoles 3 de junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, en una nueva edición de la movilización que desde 2015 reclama medidas contra la violencia de género y los femicidios.

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