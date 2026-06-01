Vecinos del barrio Centro de La Banda denuncian una seguidilla de hechos delictivos y reclaman mayor seguridad

En comunicación con Radio Panorama, residentes de la zona expresaron su preocupación por los reiterados episodios de inseguridad.

Hoy 10:19

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los vecinos del barrio Centro de la ciudad de La Banda, quienes denuncian una seguidilla de hechos delictivos y aseguran que la situación se repite desde hace tiempo.

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En diálogo con Radio Panorama, un residente relató un episodio ocurrido durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3.30, cuando observó movimientos sospechosos en las inmediaciones de su domicilio.

Según contó, mientras permanecía dentro de su vehículo advirtió que un hombre dejó una bolsa de residuos en la vereda y luego se dirigió hacia un canasto de basura instalado en la vía pública. De acuerdo con su testimonio, el sujeto comenzó a estirar el cesto con aparentes intenciones de arrancarlo y llevárselo.

Ante esa situación, el vecino tocó bocina para alertarlo. Siempre según su relato, el hombre intentó retirarse del lugar con total naturalidad, por lo que decidió seguirlo y retenerlo hasta la llegada de efectivos policiales.

El denunciante señaló que junto a otro vecino realizaron la correspondiente denuncia y que, tras la intervención policial, volvieron a ver al sospechoso en el barrio poco tiempo después.

Sin embargo, remarcó que el problema excede este hecho puntual. "El domingo fue un canasto de basura, pero constantemente tenemos distintos hechos de inseguridad", expresó.

Los residentes sostienen que son frecuentes los intentos de robo, los ingresos a viviendas a través de techos y balcones, y la presencia de personas que acceden a patios particulares. Por ello, reclamaron mayores controles y medidas de prevención para evitar que la situación continúe agravándose.

"Estamos cansados de estos hechos y no queremos que esto pase a mayores", concluyó el vecino durante su comunicación con Radio Panorama.