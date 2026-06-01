Los Rolling Stones se hacen desear: Mick Jagger anticipa el regreso, pero sin fecha

El líder de la banda adelantó que el regreso a los escenarios no será inmediato, mientras crece la expectativa por el lanzamiento de su nuevo disco, "Foreign Tongues".

Hoy 11:11

Mick Jagger volvió a encender la ilusión de los fans al asegurar que tiene “muchas ganas de salir de gira otra vez”, aunque dejó en claro que el regreso de The Rolling Stones no ocurrirá en el corto plazo.

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Durante una entrevista radial junto a Ronnie Wood, el cantante fue directo: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”, aunque rápidamente moderó el entusiasmo al admitir que no cree que suceda este año. Aun así, dejó una puerta abierta: “Ojalá sea lo antes posible”.

Las declaraciones llegan después de que la banda cancelara a fines de 2025 un ambicioso tour por estadios de Reino Unido y Europa. En ese momento, trascendió que Keith Richards no estaba en condiciones de comprometerse con la gira, aunque el propio guitarrista deslizó recientemente que 2027 podría ser una posibilidad concreta.

En paralelo, los Stones se preparan para lanzar “Foreign Tongues”, su álbum número 25, previsto para el 10 de julio. El disco fue grabado en tiempo récord —menos de un mes— en Londres y vuelve a contar con la producción de Andrew Watt.

El trabajo incluirá colaboraciones de alto perfil, entre ellas Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y material póstumo de Charlie Watts. Sobre su encuentro con el líder de The Cure, Jagger reveló una anécdota curiosa: “Estaba de espaldas, con una túnica larga, y cuando se dio vuelta tenía la cara llena de lápiz labial. Le dije quién era y terminamos trabajando juntos”.

El álbum también contendrá los cortes ya conocidos “Rough and Twisted” e “In the Stars”, además de una versión de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse.

Mientras tanto, el antecedente más reciente del grupo, “Hackney Diamonds”, marcó un hito al alcanzar el puesto número 3 en Estados Unidos, su mejor posición en décadas. Un dato que refuerza la idea de que, aunque el regreso a los escenarios demore, los Stones siguen lejos de despedirse.