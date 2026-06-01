Brasil descarta casos de ébola y confirma diagnósticos de meningitis y malaria

Las autoridades brasileñas descartaron el virus en dos pacientes aislados en San Pablo y Río de Janeiro. Los casos activaron protocolos de emergencia en medio de la preocupación global, aunque el riesgo de ingreso al país sigue siendo bajo.

Hoy 11:06

Las autoridades sanitarias de Brasil descartaron la presencia de ébola en los dos casos sospechosos que habían encendido las alertas durante el fin de semana en las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro. Los pacientes, que habían sido aislados de manera preventiva por presentar síntomas compatibles con la enfermedad, finalmente dieron negativo en los análisis específicos del virus y fueron diagnosticados con otras infecciones: uno con meningitis meningocócica y el otro con malaria.

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El caso más reciente corresponde a un hombre de 37 años internado en el Instituto de Infectología Emilio Ribas, en San Pablo. El paciente, que había llegado en estado grave con síntomas como fiebre, diarrea, desorientación y un rápido deterioro clínico, fue inicialmente considerado sospechoso de padecer una fiebre hemorrágica viral. Sin embargo, los estudios realizados durante el fin de semana mediante secuenciación genética en el Instituto Adolfo Lutz descartaron la presencia del virus del ébola. Posteriormente, los análisis confirmaron que el cuadro correspondía a una meningitis meningocócica grave.

En paralelo, el otro caso investigado en Río de Janeiro, correspondiente a un hombre procedente de Uganda que había ingresado a Brasil el 22 de mayo, también arrojó resultados negativos para ébola. El paciente presentaba síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea, lo que motivó su aislamiento preventivo. Las pruebas médicas determinaron que se trataba de un caso de malaria, aunque las autoridades indicaron que el seguimiento continúa hasta completar la investigación clínica.

El Ministerio de Salud de Brasil subrayó que “no hay confirmación” del virus en ninguno de los casos investigados y reiteró que el riesgo de transmisión en el país y en América del Sur es considerado bajo. En la misma línea, la Secretaría de Salud del estado de San Pablo señaló que la probabilidad de introducción del ébola en el territorio brasileño es muy reducida, teniendo en cuenta tanto la dificultad de transmisión del virus como la falta de vuelos directos entre las regiones afectadas de África central y Sudamérica.

Ambos episodios habían activado protocolos de vigilancia epidemiológica y medidas de precaución en el sistema sanitario brasileño, en un contexto de creciente preocupación internacional por la expansión de un brote de ébola en África. Los dos pacientes cumplían con los criterios de caso sospechoso debido a la combinación de síntomas compatibles —principalmente fiebre— y antecedentes recientes de viaje a zonas donde la enfermedad está presente.

El paciente de San Pablo había estado recientemente en la República Democrática del Congo (RDC), país que enfrenta actualmente un brote activo del virus. Durante su estadía en Brasil, comenzó a presentar fiebre, lo que, sumado a su historial de viaje, llevó a las autoridades a incluirlo en el protocolo de vigilancia de enfermedades infecciosas. Fue internado en aislamiento en un centro especializado mientras se realizaban los estudios correspondientes.

Por su parte, el caso de Río de Janeiro involucró a un viajero procedente de Uganda, otro de los países afectados por el brote regional.

El Departamento de Salud del estado de San Pablo había actualizado días antes un documento con directrices específicas frente al brote de ébola en África. El protocolo incluye medidas de vigilancia reforzada, definición de casos sospechosos, notificación inmediata, aislamiento de pacientes, manejo clínico inicial y procedimientos de laboratorio para la investigación de posibles contagios.

Las autoridades insistieron en que el sistema de salud brasileño está preparado para identificar y responder a este tipo de situaciones, y destacaron que los protocolos se aplicaron de manera rápida y efectiva en ambos casos investigados.

Alerta internacional

El contexto internacional, sin embargo, mantiene en alerta a los sistemas sanitarios. El brote de ébola fue declarado el 15 de mayo en la República Democrática del Congo y, según datos del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, ya supera los 1000 casos sospechosos, con cerca de 250 muertes registradas. La enfermedad también se ha extendido a la vecina Uganda, donde se han confirmado varios casos adicionales, incluida al menos una víctima fatal.

Ante la evolución de la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional, el segundo nivel de alerta más alto del organismo. El brote está asociado a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, una variante para la cual actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado.

El virus del ébola se transmite entre personas a través del contacto directo con fluidos corporales o sangre de individuos infectados. Los pacientes solo son contagiosos una vez que desarrollan síntomas, que pueden incluir fiebre, debilidad, dolores musculares, vómitos, diarrea y, en casos graves, hemorragias. El período de incubación puede extenderse hasta 21 días, lo que obliga a mantener un monitoreo riguroso de los contactos estrechos.