Femicidio de Agostina Vega: "Nunca fue un caso complejo, el fiscal es un analfabeto funcional"

Durante un diálogo con Radio Panorama, el licenciado en Criminalística Enrique Prueger vertió algunas consideraciones sobre del violento crimen de la nena de 14 años en Córdoba que conmociona al país.

Hoy 10:03

Durante un diálogo con Radio Panorama, el licenciado en Criminalística Enrique Prueger realizó duras críticas a la investigación del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un caso que conmociona a todo el país.

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“Nunca fue un caso complejo”, aseguró el especialista, al tiempo que remarcó que desde un primer momento existían elementos clave para avanzar en la causa. “Se tenía la imagen y el testigo del remisero que había llevado a la víctima, la madre identificó fácilmente a quien la había recibido y presentó la denuncia el domingo”, explicó.

Prueger fue particularmente crítico con el accionar del fiscal Raúl Garzón, a quien calificó con términos contundentes: “Hubo horrores en la investigación. Después estuvo la soberbia y las características fascistas del fiscal, un autócrata que no aceptaba errores y un analfabeto funcional”.

En ese sentido, señaló que una investigación criminal no puede limitarse a lo jurídico: “Un hecho complejo como un crimen no se resuelve con el código de procedimiento. Una cosa es el marco legal y otra la investigación científica del delito. En este caso particular, el fiscal no tiene idea de cómo se investiga”.

El especialista sostuvo además que el avance del caso se debió, en gran medida, al accionar de la familia de la víctima. “El caso lo resolvió la familia cuando la madre llamó para denunciar la desaparición cerca de las 22. Luego, a las 15 horas, indicó a dónde había ido —a la casa de su ex pareja Claudio Barrelier— y, aun así, no actuaron. No conocen los protocolos internacionales de un potencial femicidio, que comienza con las lesiones y el engaño”, expresó.

También cuestionó la comunicación oficial del caso: “El fiscal salió a decir que la víctima había muerto cuando la autopsia aún no se había realizado. No debería sorprender que la autopsia indique que murió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. ¿Usted le creería?”, planteó.

Prueger remarcó que este tipo de crímenes podrían evitarse con intervenciones adecuadas: “Todo femicidio es evitable. Este hombre tenía antecedentes y el fiscal debería haberlos investigado. Desde la perfilación criminal, estamos ante una persona con características de abuso sexual y un entorno muy complejo que debía ser analizado”.

En la misma línea, advirtió que podrían existir más víctimas: “La abogada dijo que hay más de 10 casos de mujeres que no se animan a denunciar”.

Para el criminalista, una de las principales fallas del sistema radica en la falta de preparación: “La mayor deficiencia está en la incapacidad fiscal. Un licenciado en criminalística especializado en delitos complejos debería ser parte del equipo. No hay policía capacitada, hace falta un coordinador que oriente al fiscal”.

En cuanto al móvil del crimen, Prueger sostuvo que se trataría de un intento de abuso sexual, y cuestionó además el manejo de la escena: “El caso está esclarecido, pero los abogados se van a hacer un festín. En el lugar del crimen ingresaron policías con borcegos, contaminando toda la escena”.