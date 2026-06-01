El CCB presentará al bailarín santiagueño Luis “Luchyn” López en un conversatorio y clínicas de danza

La actividad se realizará en julio en el Centro Cultural del Bicentenario e incluirá encuentros sobre coreografías de zambas de autores santiagueños, con el objetivo de difundir el patrimonio cultural de la provincia.

Hoy 11:01

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) anunció la realización de un conversatorio y clínicas de danza que estarán a cargo del reconocido bailarín y coreógrafo santiagueño Luis “Luchyn” López, actualmente radicado en Canadá.

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Las actividades se llevarán a cabo los días 14, 15 y 16 de julio en el marco de una propuesta orientada a la difusión, recuperación y puesta en valor de las coreografías de zambas de autores santiagueños como Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta, consideradas parte del patrimonio cultural artístico de la provincia.

El conversatorio tendrá lugar el 14 de julio en el Auditorio del CCB, mientras que los días 15 y 16 se desarrollarán las clínicas de danza, destinadas a directores de academias, profesores, bailarines y personas con conocimientos avanzados en la disciplina.

Desde la organización señalaron que el objetivo del encuentro es promover un espacio de diálogo y formación en torno a las danzas tradicionales santiagueñas, fortaleciendo su difusión y continuidad entre nuevas generaciones de intérpretes.

La inscripción es libre y gratuita y se realiza en el Centro Cultural del Bicentenario, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, o telefónicamente al 4223763 interno 249, en el área de Educación.

Luis “Luchyn” López es oriundo de Santiago del Estero y comenzó su formación en danza a los 6 años. A lo largo de su carrera integró distintos grupos y compañías artísticas de proyección nacional e internacional.

En 1979 se incorporó a la “Agrupación Santiago del Estero”, dirigida por Carlos y Adela Saavedra. Posteriormente, en 1985, fue invitado por Juan Saavedra a participar del grupo Aluna en una gira con el “Cirque du Soleil”, donde desarrolló una extensa trayectoria durante 27 años en distintos proyectos del reconocido espectáculo internacional.

Asimismo, integró compañías como “Los Indianos”, “Salamanca”, “Malambo Fusión”, “Klak” y “Proyecto Enlazos”, con presentaciones en festivales y teatros de más de 70 países.

Además de su labor como bailarín y coreógrafo, participó en producciones cinematográficas, documentales y televisión, y se desempeña como docente de tango y folklore en distintos países de Europa y en el Studio Tango de Montreal, donde reside actualmente.