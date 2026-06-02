Néstor Garnica vuelve a La Banda y Diario Panorama te invita a vivir La Fiesta del Violinero

El violinista y cantor regresará a su ciudad natal para compartir una jornada de música, baile y tradición junto a reconocidos artistas.

Hoy 12:22

El violinista y cantor Néstor Garnica, considerado uno de los instrumentistas más virtuosos del folklore argentino, regresará a La Banda para presentar una nueva edición de La Fiesta del Violinero, la peña itinerante con la que desde hace años recorre distintos escenarios del país.

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Sobre el espíritu del encuentro, Garnica explicó: “Invitamos a la gente que nos gusta, con la que compartimos una idea de la música y el encuentro”. Y agregó: “No hay demasiados secretos en esto: tiene que ver con el repertorio, el espíritu y la posibilidad de participación de un público de todas las edades, que canta y baila con nosotros”.

La celebración se realizará el domingo 14 de junio, desde el mediodía, en Patio Lo de Oli de la ciudad de La Banda. Además de la actuación principal de Néstor Garnica, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Demi Carabajal, Los Kijanos, Zappas Viejas, La Sauceña, Los Guadys y Los Trullenque.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

Además, Diario Panorama sorteará entradas para el evento. Para participar, los interesados deberán darle “Me gusta” a la publicación en Instagram, seguir a @diariopanoramasde y mencionar en los comentarios con quién les gustaría asistir.