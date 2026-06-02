¿Lluvia toda la semana? Qué dice el pronóstico para Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional prevé varios días con precipitaciones y cielo cubierto. Enterate.

Hoy 12:21

Después de una jornada marcada por la neblina, las lloviznas y las lluvias aisladas, muchos santiagueños se hacen la misma pregunta: ¿seguirá lloviendo toda la semana?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán acompañando gran parte de la semana en Santiago del Estero, aunque con una tendencia a mejorar hacia el jueves.

Para este martes se esperan lluvias aisladas y lloviznas durante gran parte del día, con una temperatura máxima de 19°C y vientos predominantes del sector este.

El miércoles las condiciones serán muy similares. El SMN anticipa lloviznas durante la madrugada y lluvias aisladas durante la mañana, tarde y noche, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 20°C.

Pronóstico extendido SMN

La buena noticia comenzaría a llegar el jueves. Aunque durante la madrugada y la mañana todavía podrían registrarse lluvias aisladas, el organismo prevé una mejora hacia la tarde y la noche, cuando el cielo se mantendría mayormente nublado pero sin probabilidades de precipitaciones.

Para el viernes, en tanto, el panorama aparece más alentador. El pronóstico indica una jornada mayormente nublada, sin chances de lluvia, con temperaturas que irán desde los 17°C de mínima hasta los 25°C de máxima.

Eso sí, con tanta humedad y pocas horas de sol, la ropa colgada deberá seguir armándose de paciencia. Si el pronóstico se cumple, recién hacia el viernes aparecerá una ventana más favorable para que el tender santiagueño pueda ponerse al día.