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“Aunque haya una invasión extraterrestre, Kicillof no va a ser presidente nunca”, afirmó Caputo

El ministro de Economía volvió a descartar un regreso del kirchnerismo al poder y buscó transmitir confianza a los mercados.

Hoy 12:19
Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que el "el kirchnerismo no es una opción en la Argentina" y descartó la posibilidad de que el gobernandor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pueda ser presidente el próximo año. Además, adelantó que el BCRA sobrecumplirá la meta de compra de reservas y estimó que podrían llegar a hacerse de u$s24.000 millones durante 2026, más del doble de lo acordado con el FMI.

Caputo recordó la conocida frase de la serie El Eternauta y la asoció con el kirchnerismo. “Vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de 'lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona".

Y agregó, ante un público de empresarios del país vecino y representantes de firmas locales que operan en Brasil: "¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“.

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