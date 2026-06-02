“Aunque haya una invasión extraterrestre, Kicillof no va a ser presidente nunca”, afirmó Caputo

El ministro de Economía volvió a descartar un regreso del kirchnerismo al poder y buscó transmitir confianza a los mercados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que el "el kirchnerismo no es una opción en la Argentina" y descartó la posibilidad de que el gobernandor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pueda ser presidente el próximo año. Además, adelantó que el BCRA sobrecumplirá la meta de compra de reservas y estimó que podrían llegar a hacerse de u$s24.000 millones durante 2026, más del doble de lo acordado con el FMI.
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"Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a u$s400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?", afirmó el funcionario ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (CAMBRAS).
Caputo recordó la conocida frase de la serie El Eternauta y la asoció con el kirchnerismo. “Vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de 'lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona".
Y agregó, ante un público de empresarios del país vecino y representantes de firmas locales que operan en Brasil: "¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“.