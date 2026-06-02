Gimnasia y Ferro definen al rival de Quimsa en una semifinal que promete emociones

La serie está igualada 2-2 y se resolverá este martes en Comodoro Rivadavia. El ganador enfrentará a la Fusión en la gran final de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 13:01

La espera de Quimsa está a punto de terminar. Este martes, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste disputarán el quinto y decisivo partido de la semifinal de la Liga Nacional de Básquet, una serie que llega empatada 2-2 y que definirá al segundo finalista del torneo.

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El encuentro se jugará desde las 21.05 en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, con transmisión de TyC Sports 2.

El ganador obtendrá el boleto a la definición por el título, donde ya espera Quimsa, que eliminó a Boca Juniors y aseguró además la ventaja de localía para la serie final.

Una serie marcada por la paridad

La semifinal entre Gimnasia y Ferro ha sido una de las más equilibradas de la temporada.

El conjunto patagónico cerró la fase regular en la segunda posición con un registro de 24 victorias y 12 derrotas, lo que le permitió avanzar directamente a cuartos de final. Allí necesitó cinco partidos para superar a Independiente de Oliva.

Por su parte, Ferro construyó un camino más largo y complejo. Finalizó sexto en la fase regular con marca de 21-15, eliminó a Peñarol en la Reclasificación y luego dejó en el camino a Regatas Corrientes en una exigente serie que también se definió en cinco juegos.

Cómo se desarrolló la semifinal

Los dos primeros partidos se disputaron en Comodoro Rivadavia y quedaron en manos del Mens sana.

En el primer encuentro, Gimnasia se impuso por 81 a 77, mientras que en el segundo volvió a festejar al ganar por 79 a 74, con una destacada actuación de Marcos Chacón, autor de 19 puntos.

Cuando la serie parecía inclinarse definitivamente para los chubutenses, Ferro reaccionó.

Ya en Caballito, el Verdolaga descontó con una victoria por 74 a 70, apoyado en una sólida defensa que logró limitar la producción ofensiva de su rival.

La recuperación se completó en el cuarto partido, cuando el equipo porteño volvió a imponerse, esta vez por 81 a 73, para igualar la serie y forzar el quinto juego.

En ese encuentro, Rodrigo Gallegos fue la gran figura con 19 puntos y 6 rebotes, mientras que Emiliano Toretta lideró a Gimnasia con 21 unidades.

Los antecedentes favorecen a Gimnasia

Más allá de la paridad mostrada en esta serie, el historial general favorece al conjunto patagónico.

A lo largo de la historia de la Liga Nacional se enfrentaron en 76 oportunidades, con 45 victorias para Gimnasia y 31 para Ferro.

Además, el Mens sana contará con el respaldo de su público y la ventaja de definir la serie en casa.

Quimsa espera rival

Mientras tanto, la Fusión sigue de cerca el desenlace de la semifinal.

El conjunto santiagueño comenzará la final de la Liga Nacional en condición de local gracias a haber sido el mejor equipo de la fase regular.

Los dos primeros partidos de la serie por el título están programados para el sábado 6 de junio y el lunes 8 de junio en el estadio Ciudad de Santiago del Estero.

Antes, sin embargo, Gimnasia y Ferro deberán resolver una semifinal que llega al límite y que promete un cierre cargado de tensión, emoción y básquet de alto nivel.

Juego 5

Gimnasia y Esgrima (2) vs. Ferro Carril Oeste (2)

Hora: 21.05

TV: TyC Sports 2

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia)

Árbitros: Juan Fernández, Roberto Smith y Raúl Lorenzo

Resultados de la serie

Gimnasia 81-77 Ferro

Gimnasia 79-74 Ferro

Ferro 74-70 Gimnasia

Ferro 81-73 Gimnasia

El ganador enfrentará a Quimsa en la gran final de la Liga Nacional.