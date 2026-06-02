Pablo Quirno anunció gestiones para incorporar a Argentina al bloque transpacífico

La iniciativa apunta a fortalecer la inserción internacional del país y abrir nuevas oportunidades para las exportaciones nacionales.

Hoy 14:18

El canciller Pablo Quirno anticipó que el miércoles presentará la adhesión de Argentina al Tratado Transpacífico, que propone libre comercio con 12 países. El funcionario participa en París, Francia, del 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El funcionario dijo: “El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial".

Quirno destacó: “Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos”.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó que la apertura de mercados es una “pata fundamental” de su gestión: “Durante años la Argentina vivió con una economía cerrada, mirándose el ombligo. Los productores estaban protegidos, con pocos productos, caros. Pero el país tiene todas las aptitudes para competir en el mundo, la Argentina necesita al mundo, y el mundo necesita a la Argentina".

Quirno dijo que trabajan para “generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles”. Destacó que “la base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones”.

El Canciller hizo estas declaraciones en su presentación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más importantes del sector económico y financiero del país.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) es un convenio de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico.

Actualmente 12 países integran el acuerdo al que aspira a sumarse la Argentina: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Abarca aspectos vinculados a la política comercial, como el acceso a mercado en bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones, medioambiente, asuntos laborales.

Entre los objetivos del acuerdo están la promoción de la integración económica, la determinación de marcos legales predecibles para el comercio, el impulso del comercio regional y la promoción del crecimiento sostenible, entre otros. El tratado abarca a más de 595 millones de personas y es una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.