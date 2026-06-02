Camionero atropelló intencionalmente a un adolescente en Salta

Familiares de un adolescente de 14 años afirman que el camionero lo atropelló intencionalmente y exigen una investigación exhaustiva sobre el incidente ocurrido en Salta.

Hoy 16:22

La conmoción y la angustia prevalecen en los pasillos del Hospital Público Materno Infantil, donde familiares y amigos esperan la evolución de Mateo Canaviri, un joven de 14 años que sufrió un grave atropello por un camión el pasado viernes en el barrio Juan Manuel de Rosas.

El adolescente, quien fue sometido a la amputación de su pierna derecha debido a las severas heridas, permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su familia sostiene que el incidente no fue un accidente, sino un acto intencional. "Mi sobrino no fue accidentado, fue atropellado brutalmente", declaró Macarena Videla, tía de Mateo, en una conversación con El Tribuno.

Según el relato de la tía, Mateo estaba regresando de una actividad solidaria junto a amigos cuando se encontró con el camión. Ella alega que el conductor intentó interceptar a uno de los menores antes de dirigirse hacia Mateo. "Cuando él cayó, el camión se le cruzó por encima y le pasó por la pierna derecha", explicó.

La situación médica de Mateo requirió decisiones críticas para preservar su vida. Los médicos optaron por la amputación de su pierna derecha debido a las hemorragias incontrolables. "Los médicos hablaron con mis hermanos y les dijeron que era la mejor opción para salvarle la vida", añadió la tía.

A pesar del estado crítico inicial, una noticia esperanzadora llegó cuando Mateo logró despertar. "Gracias a Dios, esta mañana despertó. Está consciente y pide por su mamá", compartió Jimena Escalante, otra de sus tías.

La familia también ha rechazado rumores en redes sociales que vinculaban a Mateo con un intento de robo, afirmando que el joven no tenía necesidad de delinquir y que estaba involucrado en actividades comunitarias. "Es un chico con toda una vida por delante", señalaron.

Mientras Mateo lucha por su recuperación, la Fiscalía Penal ha avanzado en la investigación, formalizando cargos de tentativa de homicidio contra el conductor. La comunidad espera que se identifiquen a otros posibles involucrados que estaban en el camión.