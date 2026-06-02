“Mi hijo me defraudó, es un monstruo”: la madre de Barrelier volvió a pedir perdón por el crimen de Agostina

Viviana habló ante los medios en la puerta de su casa y aseguró que desconoce al principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años. También pidió disculpas a la familia de la víctima y dijo sentirse devastada por lo ocurrido.

Hoy 17:30

La madre de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, volvió a expresarse públicamente y aseguró sentirse profundamente golpeada por el crimen que conmociona a Córdoba. Entre lágrimas, afirmó que su hijo la “defraudó” y sostuvo que, si se comprueba todo lo que se le atribuye en la causa, lo considera “un monstruo”.

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La mujer, identificada como Viviana, brindó declaraciones en la puerta de su domicilio y manifestó que siempre creyó en la inocencia de su hijo hasta que comenzaron a conocerse detalles de la investigación. “Creía en mi hijo, pero me defraudó. Lo crié de una forma y él eligió otro camino. No lo entiendo”, expresó.

La causa tiene como víctima a Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado días atrás en medio de una intensa búsqueda. Desde entonces, Barrelier permanece detenido y es señalado como el principal sospechoso del crimen, un caso que generó una profunda conmoción social y múltiples pedidos de justicia.

Durante su descargo, la mujer se desligó completamente de las acciones de su hijo y remarcó que desconocía aspectos de su vida personal. “No conozco a sus amistades, no sé nada. Le preguntaría por qué hizo esta barbaridad. Tiene 34 años y hace mucho que lleva su propia vida”, señaló.

Además, pidió disculpas a la familia de la adolescente y aseguró sentir vergüenza por la situación. “Lo desconozco como hijo y pido perdón a todo el mundo. Me da vergüenza mirar a la cara a la familia de Agostina. Les pido mil perdón a esos abuelos y a todos sus seres queridos”, manifestó visiblemente afectada.

La mujer también reveló que su nieta, de 11 años, ya sabe que su padre se encuentra detenido y reconoció que toda la familia atraviesa momentos muy difíciles. Asimismo, indicó que tomó conocimiento por los medios de versiones que señalan que Barrelier habría intentado quitarse la vida mientras permanece alojado en prisión.

En otro tramo de sus declaraciones, recordó que cuando visitó a su hijo tras su detención, en los primeros días de la investigación, él le aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en el caso. “Me dijo que todo iba a salir bien y que no tenía nada que ver. Le creí porque soy su madre”, expresó.

Mientras la investigación avanza y continúan las medidas judiciales para esclarecer todos los detalles del hecho, el caso de Agostina Vega sigue generando repercusiones en la sociedad cordobesa, donde familiares, amigos y vecinos mantienen vigente el reclamo de justicia por la adolescente.