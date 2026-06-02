Franco Colapinto apunta a otro Top 10 en Mónaco: “Queremos mantener nuestro buen rendimiento”

El piloto argentino destacó el trabajo realizado junto a Alpine tras el Gran Premio de Canadá y se ilusiona con volver a sumar puntos en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1.

Hoy 18:15

Franco Colapinto ya palpita una nueva presentación en la Fórmula 1 y llega con confianza al tradicional Gran Premio de Mónaco, una de las competencias más prestigiosas y exigentes del calendario.

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Luego de sus buenas actuaciones en las últimas fechas, el piloto argentino destacó el crecimiento de Alpine y aseguró que el objetivo para este fin de semana será mantenerse en la pelea por los puntos.

"Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera en Montreal, y muy positiva, ya que buscamos mantener nuestro buen ritmo", expresó Colapinto en declaraciones difundidas por la escudería francesa.

Trabajo intenso antes de Mónaco

Tras finalizar su participación en Canadá, el bonaerense continuó con una intensa agenda de preparación.

Según contó el propio piloto, gran parte de la semana estuvo dedicada a tareas junto al equipo en la fábrica de Enstone y a sesiones de simulador para llegar de la mejor manera al desafío en Montecarlo.

"El lunes siguiente a la carrera estuve en el simulador y trabajé duro con el equipo antes de una breve visita a París por mi cumpleaños. Después regresé directamente a Enstone para seguir preparándome para el inicio de la temporada europea y para Mónaco, una de las mejores carreras del año", explicó.

El desafío de correr entre los muros

El circuito callejero del Principado es considerado uno de los más complejos de toda la temporada debido a sus estrechos márgenes y la cercanía permanente de los muros.

Por eso, Colapinto reconoció que se trata de una prueba especial para cualquier piloto.

"El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con los autos de este año, más ligeros y ágiles", señaló.

La clasificación, la clave del fin de semana

Una de las particularidades de Mónaco es la dificultad para realizar sobrepasos durante la carrera.

Por ese motivo, el argentino remarcó que la clasificación del sábado puede resultar determinante para las aspiraciones de cada piloto.

"Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante del año", afirmó.

El objetivo: volver a sumar puntos

Después de los buenos resultados obtenidos recientemente junto a Alpine, Colapinto mantiene altas las expectativas para la carrera en Montecarlo.

"Va a ser un fin de semana intenso, y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y mantener nuestro buen rendimiento", aseguró.

Con la temporada europea ya en marcha y el impulso de sus actuaciones en las últimas competencias, el argentino buscará seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial en uno de los escenarios más icónicos de la Fórmula 1.