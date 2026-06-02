Bailarines santiagueños brillaron en un festival internacional de cultura en Brasil

Integrantes de PARCE Expresiones Artísticas participaron del 14º Festival de Cultura de Passa e Fica, donde difundieron las tradiciones folklóricas argentinas y fortalecieron vínculos culturales con delegaciones de distintos países latinoamericanos.

Hoy 19:35

La compañía Parce Expresiones Artísticas representó a Santiago del Estero y a la Argentina en el 14º Festival de Cultura de Passa e Fica, realizado entre el 14 y el 16 de mayo en el estado de Rio Grande do Norte, Brasil, en el marco de las celebraciones por el 64º aniversario de la emancipación política de esa localidad.

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La delegación santiagueña estuvo integrada por bailarinas y bailarines del Centro de Formación y Expresiones Artísticas Populares Argentinas y Latinoamericanas Parce Expresiones Artísticas, institución dirigida por los profesores Fernanda Peralta y Mario Corbalán, integrantes de la Asociación Internacional de Folklore Latinoamericano (AIFL) Argentina.

La participación de la agrupación fue declarada de Interés Provincial, Cultural y Educativo por la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero y por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, en reconocimiento a la importancia artística y formativa de esta representación internacional.

La invitación fue realizada por la Secretaría Municipal de Cultura de Passa e Fica junto a AIFL Brasil, organizadores de la tercera edición internacional del festival, considerado uno de los encuentros culturales más relevantes de la región por su aporte al intercambio artístico y a la integración de los pueblos latinoamericanos.

Durante las jornadas, la delegación santiagueña presentó un repertorio de danzas folklóricas tradicionales que permitieron difundir la identidad cultural argentina y, especialmente, las raíces culturales de Santiago del Estero ante públicos de distintas nacionalidades.

Desde Parce Expresiones destacaron que la experiencia constituyó un importante desafío y un gran orgullo, al representar a la provincia y al país en un espacio que promueve el intercambio cultural a través de espectáculos, actividades formativas, encuentros comunitarios y acciones destinadas a preservar las tradiciones populares.

Además de las presentaciones artísticas, el festival permitió fortalecer vínculos con agrupaciones de otros países, generar nuevas redes de cooperación cultural y brindar a los integrantes de la delegación una valiosa experiencia de crecimiento humano y profesional en escenarios internacionales.

Con una trayectoria sostenida en la formación y difusión de las expresiones folklóricas argentinas y latinoamericanas, Parce Expresiones Artísticas continúa consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y creación cultural, promoviendo la inclusión, el trabajo colectivo y el fortalecimiento de la identidad como herramientas fundamentales para la transformación social.