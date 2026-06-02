Duro golpe para Bielsa y Uruguay: De Arrascaeta sufrió un desgarro y se pierde el Mundial 2026

El mediocampista de Flamengo sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y todo indica que no podrá disputar la Copa del Mundo. Tiago Palacios aparece como uno de los posibles reemplazantes.

Hoy 19:48

La selección de Uruguay recibió una pésima noticia a pocos días del inicio del Mundial 2026. El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular durante una práctica en el Complejo Celeste y quedaría desafectado de la Copa del Mundo.

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El futbolista de Flamengo sintió un fuerte dolor en uno de sus gemelos mientras trabajaba junto al plantel dirigido por Marcelo Bielsa. Aunque en un primer momento se aguardaba el resultado de los estudios médicos, distintas versiones indican que se trata de un desgarro, lesión que lo dejaría sin posibilidades de disputar el certamen.

La baja representa un duro golpe para la Celeste, ya que De Arrascaeta era una de las principales figuras del equipo y una pieza clave dentro del esquema del entrenador argentino por su capacidad para generar juego, asistir y aportar desequilibrio en ataque.

La situación resulta todavía más desafortunada porque el volante de 32 años venía de superar una fractura de clavícula sufrida el pasado 29 de abril en un partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores.

Aquella lesión obligó al futbolista a someterse a una intervención quirúrgica y puso en duda su presencia en el Mundial. Sin embargo, logró recuperarse a tiempo para integrar la lista definitiva de 26 convocados.

Bielsa busca reemplazante

Ante este escenario, el cuerpo técnico uruguayo ya analiza alternativas para ocupar el lugar vacante en la nómina mundialista.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Tiago Palacios, mediocampista de Estudiantes de La Plata, quien habría formado parte de la lista preliminar de 55 futbolistas confeccionada por Bielsa antes del cierre definitivo de convocados.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, Uruguay podrá reemplazar a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de su debut en la Copa del Mundo.

Una baja sensible para la Celeste

De Arrascaeta acumula una extensa trayectoria con la camiseta uruguaya. Disputó 59 partidos internacionales, marcó 13 goles y entregó siete asistencias.

Además, es uno de los dos únicos futbolistas convocados por Bielsa que lograron convertir goles en una Copa del Mundo, junto al defensor José María Giménez.

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial 2026 y debutará el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita, en un encuentro donde ya no podrá contar con una de sus máximas figuras.