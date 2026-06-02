La madre de Agostina reveló que ayudó a Barrelier cuando estuvo preso: “Creíamos que era inocente”

Melisa Heredia contó que colaboró para reunir dinero y asistir al principal acusado por el femicidio de su hija cuando fue detenido en 2025. La mujer permanece internada mientras avanza la investigación por el crimen de la adolescente.

Hoy 19:53

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas un impactante testimonio de su madre, Melisa Heredia, quien reveló que tiempo atrás ayudó económicamente a Claudio Barrelier, el hombre que hoy permanece detenido como principal sospechoso del crimen.

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En declaraciones brindadas mientras continúa atravesando un delicado estado de salud, la mujer recordó que ella y otras personas colaboraron para asistir a Barrelier cuando fue encarcelado en 2025 por una causa vinculada al secuestro de una joven. “Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, expresó.

La revelación causó conmoción debido a la confianza que existía entre la familia de la víctima y quien actualmente es señalado por la Justicia como el principal responsable del asesinato de Agostina. Según trascendió, Barrelier había sido detenido el año pasado por el secuestro de una mujer, a quien presuntamente mantuvo atada e intentó agredir sexualmente.

Por estas horas, Melisa Heredia continúa internada tras sufrir un fuerte deterioro físico y emocional durante los días en que su hija permaneció desaparecida. Familiares indicaron que prácticamente no había ingerido alimentos ni líquidos mientras se desarrollaba la búsqueda.

Días atrás, Miguel, abuelo de la adolescente, relató que la noticia sobre el hallazgo del cuerpo debió ser comunicada bajo asistencia médica. “Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, contó al referirse al estado en el que se encontraba la madre de Agostina.

Mientras tanto, la investigación avanza en una nueva etapa con el análisis de las pruebas recolectadas y los resultados de las pericias forenses. Los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió con la adolescente y determinar todas las responsabilidades en el hecho.

El crimen de Agostina Vega continúa generando una profunda conmoción en Córdoba, donde familiares, amigos y vecinos mantienen firme el reclamo de justicia por la joven de 14 años.