El emotivo video de la Selección a días del Mundial: una carta de Scaloni y guiño a Messi

La AFA publicó una emotiva pieza audiovisual en la previa del Mundial 2026 que rápidamente se volvió viral.

Hoy 22:25

A solo dos semanas del debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina volvió a emocionar a sus hinchas con un video especial publicado en sus redes sociales oficiales, donde la ilusión por defender el título conseguido en Qatar 2022 se mezcla con los recuerdos más significativos de este exitoso ciclo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pieza audiovisual comienza con una escena cargada de simbolismo. Un hombre recibe una carta enviada por Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo, quien deja un mensaje que rápidamente despertó la emoción de los fanáticos.

"El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha. Lionel Scaloni", dice la carta que funciona como eje central de la historia.

Conmovido por esas palabras, el protagonista pone en marcha un viejo colectivo guardado en su garaje y emprende un viaje que representa el camino de la Selección rumbo a una nueva Copa del Mundo.

La Scaloneta vuelve a ponerse en marcha

El vehículo elegido no es casual. Se trata de la emblemática "Scaloneta", el apodo que los hinchas adoptaron para bautizar al equipo de Scaloni durante el proceso que terminó con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

A lo largo del video aparecen múltiples referencias vinculadas a la identidad del seleccionado argentino. Entre ellas se destacan objetos relacionados con la Copa del Mundo, los colores celeste y blanco y una frase que resume buena parte de la historia reciente del fútbol nacional: "Tierra de Diego y Lionel".

La mención funciona como un homenaje a dos de las máximas leyendas del fútbol argentino: Diego Maradona y Lionel Messi, íconos que marcaron distintas generaciones de hinchas.

Furor en las redes

La publicación tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales. Miles de usuarios compartieron el video, que rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y reacciones positivas.

La mayoría de los mensajes estuvieron vinculados a la ilusión que genera una nueva participación mundialista de la Selección argentina, que buscará defender la corona obtenida en Qatar y alcanzar la cuarta estrella de su historia.

Con la cuenta regresiva en marcha para el debut ante Argelia, la Scaloneta ya volvió a ponerse en marcha. Y los hinchas sueñan con que el viaje tenga el mismo destino que hace cuatro años.