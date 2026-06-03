EE.UU. aseguró haber interceptado misiles iraníes y respondió con ataques en una isla estratégica del Golfo

Las fuerzas estadounidenses y aliadas neutralizaron proyectiles y drones lanzados por Irán contra Kuwait y Bahréin.

02/06/2026

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de “autodefensa”.

Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

Poco antes, Kuwait y Bahréin dijeron que activaron sus alarmas aéreas y pidieron a su población buscar refugio y seguir las instrucciones de seguridad.

El ejército de Kuwait anunció que sus defensas aéreas interceptaron ataques con misiles y drones y pidió a la población a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades.

A su vez, Bahréin activó las sirenas e instó a los residentes a buscar refugio. El Ministerio del Interior de Bahréin anunció el martes que se activaron las sirenas e instó a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano, según una publicación oficial en el sitio web X.

El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Bahréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.

El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales

El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas de EE.UU. se mantienen en estado de alerta y preparadas para responder ante posibles nuevas amenazas en el contexto de las tensiones regionales

Poco antes, la agencia de noticias iraní Mehr, en base a fuentes locales y residentes, dijo que se escucharon explosiones en la zona de la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según informó Reuters.

La televisión estatal iraní IRIB vinculó los ataques a países del Golfo a una respuesta tras una operación estadounidense contra una embarcación en la región. “Irán inutiliza las bases estadounidenses en Kuwait, en el oeste del Golfo Pérsico”, dijo el reporte.

El ejército estadounidense afirmó haber inutilizado un petrolero vacío con bandera de Botsuana, el M/T Lexie, después de que intentara navegar hacia la isla iraní de Kharg, en ese paso marítimo.

Cómo fue el ataque de EE.UU.

Según el CENTCOM, Estados Unidos impactó y desactivó este martes con un misil un petrolero sin carga que intentaba dirigirse a un puerto iraní en el Golfo Arábigo, en el marco del bloqueo marítimo en curso.

El buque, identificado como el M/T Lexie de bandera de Botsuana, fue interceptado cuando transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Kharg.

Según el comunicado militar, la tripulación ignoró repetidas advertencias y no cumplió las instrucciones emitidas durante 24 horas.

Detalló que una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación al impactar la sala de máquinas con un misil Hellfire, impidiendo que continuara su trayectoria hacia Irán.

En tanto, un portacontenedores de bandera panameña recibió el impacto de dos proyectiles en el Golfo cuando zarpaba de un puerto en Irak, informó el martes la naviera MSC, con sede en Ginebra.

El gobierno de Panamá culpó a Irán del ataque ocurrido el lunes en el golfo Pérsico tras finalizar operaciones en un puerto iraquí, y que no causó heridos entre la tripulación.

Panamá, a través de un comunicado emitido por su Cancillería, condenó “enérgicamente el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el buque portacontenedores de bandera panameña MSC Sariska V, el cual fue impactado este lunes por proyectiles tras culminar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr”.