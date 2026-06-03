España ofrece visa nómada digital para trabajar y vivir en el país

La visa nómada digital en España se ha convertido en una opción preferida para quienes desean residir en Europa mientras trabajan de forma remota, ofreciendo una alta calidad de vida y estabilidad laboral desde su implementación en 2023.

Hoy 07:01

La visa de nómada digital en España se ha posicionado como una de las alternativas más atractivas para los profesionales que buscan residir en Europa mientras mantienen un empleo remoto. Desde su implementación en 2023, este visado ha permitido a trabajadores de todo el mundo establecerse en ciudades emblemáticas como Madrid, Barcelona y Valencia.

Este visado fue introducido como parte de la Ley de Startups, aprobada en diciembre de 2022, con el objetivo de atraer talento global e inversión. España se unió a la tendencia internacional de facilitar la llegada de trabajadores remotos, una figura que ha ido creciendo tras la pandemia y que actualmente sigue en expansión.

Dirigido a ciudadanos extracomunitarios, este permiso requiere que los solicitantes demuestren su vínculo laboral con empresas extranjeras o que trabajen de manera independiente. A cambio, obtienen la posibilidad de residir legalmente en España, acceder a servicios básicos y disfrutar de un entorno cultural y económico dinámico.

Para solicitar la visa de nómada digital en 2025, es esencial cumplir con ciertos requisitos. Se exige acreditar ingresos mínimos de al menos 2,700 euros mensuales, equivalente al 200% del salario mínimo interprofesional. Además, los solicitantes deben presentar un contrato de trabajo remoto con una empresa extranjera o, en el caso de freelancers, demostrar contratos estables con clientes fuera de España.

Otros requisitos incluyen contar con un seguro médico privado válido en todo el territorio español y presentar un certificado de antecedentes penales sin cargos durante los últimos cinco años, debidamente legalizado y apostillado.

El visado es otorgado inicialmente por un año y es renovable por dos años adicionales, hasta un máximo de cinco. Tras este período, los beneficiarios pueden optar por la residencia permanente si cumplen con los requisitos establecidos por la legislación de extranjería.

Este visado no solo otorga la residencia legal, sino que también permite la reunificación familiar, facilitando que cónyuge e hijos acompañen al titular. Además, los beneficiarios pueden beneficiarse de ventajas fiscales bajo el régimen Beckham, que reduce la carga impositiva para extranjeros durante los primeros años de residencia.