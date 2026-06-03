Martín Llaryora rompió el silencio sobre el crimen de Agostina y habló con su familia

El gobernador de Córdoba se refirió por primera vez al caso que conmociona al país, reveló que se reunió con el padre y los abuelos de la adolescente y aseguró que el Estado provincial continuará trabajando hasta el total esclarecimiento.

Hoy 09:05

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, habló por primera vez de manera pública sobre el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en esa provincia, y expresó su acompañamiento a la familia de la víctima.

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Durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario pidió un minuto de silencio y luego se refirió al caso que conmueve no solo a Córdoba, sino también a todo el país.

“Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”, expresó Llaryora.

El gobernador contó que el domingo por la noche mantuvo una reunión con el padre y los abuelos de Agostina, a quienes les transmitió las acciones realizadas hasta el momento y los pasos que continuará llevando adelante el Estado provincial.

“Me reuní con la familia para explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”, señaló.

En ese sentido, remarcó que decidió dialogar primero con los familiares antes de pronunciarse públicamente. “Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia”, subrayó.

Llaryora también sostuvo que este tipo de casos deben marcar un punto de inflexión para profundizar la prevención, la concientización y el trabajo articulado entre las instituciones.

“Tenemos que seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”, afirmó.

El mandatario aseguró que, desde el primer momento, el Gobierno provincial puso a disposición todos los recursos necesarios para colaborar con la investigación.

“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, concluyó.

El crimen de Agostina Vega continúa bajo investigación de la Justicia cordobesa, mientras familiares, allegados y distintos sectores de la sociedad reclaman justicia por la adolescente.