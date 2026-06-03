Villarruel recibió a la jueza Michelli y le expresó respaldo frente al pedido de Milei de retirar su pliego

El encuentro se extendió casi una hora en el Palacio Legislativo, en plena puja con la Casa Rosada por frenar su designación en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Hoy 11:39

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le transmitió respaldo político e institucional en medio de la ofensiva del Gobierno nacional para frenar su designación en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

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El encuentro, que se extendió durante casi una hora en el primer piso del Palacio Legislativo, se dio en uno de los momentos de mayor tensión entre la Casa Rosada y el Senado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La reunión ocurrió mientras el Ejecutivo intentaba retirar el pliego de Michelli, que ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos y las firmas necesarias para ser tratado en el recinto.

Desde el entorno de Villarruel señalaron que la vicepresidenta “respeta la institucionalidad” y remarcaron que el expediente de Michelli reúne nueve firmas, por lo que no avanzará en contra de las mayorías de la Cámara Alta. La definición fue leída como una señal política relevante: sin intervenir directamente para garantizar la aprobación, dejó en claro que no acompañará maniobras destinadas a alterar un proceso parlamentario ya avanzado.

El caso se convirtió en una de las controversias más delicadas para el oficialismo en los últimos días. Michelli obtuvo respaldo de senadores de distintos bloques, incluidos sectores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, lo que la dejó en condiciones reglamentarias de ser votada. Sin embargo, la decisión posterior del Gobierno de impulsar el retiro del pliego generó sorpresa y abrió un debate sobre los límites de la facultad presidencial en este tipo de situaciones.

La polémica se intensificó luego de que trascendiera el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, lo que motivó críticas por introducir elementos ajenos a la evaluación de sus antecedentes profesionales.

En paralelo, la interna oficialista sumó otro capítulo con la postura de Patricia Bullrich, quien confirmó que no respaldará el retiro del pliego y se lo comunicó personalmente a Milei. Según trascendió, incluso puso a disposición su renuncia a la conducción del bloque libertario en el Senado, en un gesto que reflejó el alto nivel de tensión interna.

Pese a las coincidencias en el resultado, desde el entorno de Villarruel buscaron despegar su reunión con Michelli de la posición adoptada por Bullrich. Aseguraron que no se trató de una acción coordinada, sino de una práctica habitual de la vicepresidenta de recibir a magistrados con dictamen favorable.

María Verónica Michelli

La relación entre Villarruel y Bullrich ha sido oscilante, con acuerdos y diferencias marcadas, especialmente durante la conformación de comisiones del Senado, donde la vicepresidenta optó por sostener equilibrios políticos que no siempre coincidieron con la estrategia del oficialismo.

Más allá de esas aclaraciones, el gesto de Villarruel volvió a exponer la creciente distancia con la Casa Rosada. La relación entre la vicepresidenta y Milei se viene deteriorando desde antes de la asunción presidencial y, con el correr de los meses, derivó en una disputa política abierta.

En ese contexto, la reunión con Michelli adquirió una fuerte carga simbólica: fue interpretada en distintos sectores parlamentarios como una señal de confrontación frente a una decisión impulsada directamente por el Presidente y su entorno.

Mientras tanto, el Senado se encamina a una definición que podría profundizar el conflicto. El dictamen favorable sigue en condiciones de ser tratado y varios legisladores sostienen que, una vez cumplidas las instancias reglamentarias, la decisión ya no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo.

Así, el caso Michelli dejó de ser solo una discusión sobre una designación judicial y pasó a poner en juego un debate más amplio sobre el equilibrio entre poderes, la autonomía del Senado y los límites de la intervención presidencial en el proceso de designación de jueces.