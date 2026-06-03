La Liga Santiagueña confirmó la programación de la octava fecha del Torneo Anual

La jornada comenzará el próximo domingo 7 de junio y se extenderá hasta el viernes 12.
La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la octava fecha del Torneo Anual "Juan Carlos Paz" de Primera División y del certamen de Reserva "Luis Valoy".
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La actividad se pondrá en marcha el próximo domingo 7 de junio y se desarrollará a lo largo de toda la semana, finalizando el viernes 12, con encuentros distribuidos en distintos escenarios de la provincia.
Programación completa de la fecha 8
Domingo 7 de junio
- Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández
- Cancha: Unión de Beltrán.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
- Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán
- Cancha: Defensores de Forres.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
- Atlético Forres vs. Independiente de Fernández
- Cancha: Atlético Forres.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
- Vélez de San Ramón vs. Banfield
- Cancha: Vélez de San Ramón.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
- Villa Unión vs. Central Argentino
- Cancha: Villa Unión.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
Lunes 8 de junio
- Estudiantes de Huaico Hondo vs. Mitre
- Cancha: Estudiantes.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
Martes 9 de junio
- Agua y Energía vs. Sarmiento
- Cancha: Agua y Energía.
- Reserva: 14.00.
- Primera: 16.00.
- Público local.
Miércoles 10 de junio
- Central Córdoba vs. Yanda
- Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón).
- Reserva: 13.00.
- Primera: 15.00.
- A puertas cerradas.
Viernes 12 de junio
- Comercio Central Unidos vs. Güemes
- Cancha: Comercio.
- Reserva: 13.00.
- Primera: 15.00.
- Público local.