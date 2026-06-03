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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 JUN 2026 | 21º
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La Liga Santiagueña confirmó la programación de la octava fecha del Torneo Anual

La jornada comenzará el próximo domingo 7 de junio y se extenderá hasta el viernes 12.

Hoy 11:45
Vélez de San Ramón Instituto

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la octava fecha del Torneo Anual "Juan Carlos Paz" de Primera División y del certamen de Reserva "Luis Valoy".

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La actividad se pondrá en marcha el próximo domingo 7 de junio y se desarrollará a lo largo de toda la semana, finalizando el viernes 12, con encuentros distribuidos en distintos escenarios de la provincia.

Programación completa de la fecha 8

Domingo 7 de junio

  • Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández
    • Cancha: Unión de Beltrán.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.
  • Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán
    • Cancha: Defensores de Forres.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.
  • Atlético Forres vs. Independiente de Fernández
    • Cancha: Atlético Forres.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.
  • Vélez de San Ramón vs. Banfield
    • Cancha: Vélez de San Ramón.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.
  • Villa Unión vs. Central Argentino
    • Cancha: Villa Unión.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.

Lunes 8 de junio

  • Estudiantes de Huaico Hondo vs. Mitre
    • Cancha: Estudiantes.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.

Martes 9 de junio

  • Agua y Energía vs. Sarmiento
    • Cancha: Agua y Energía.
    • Reserva: 14.00.
    • Primera: 16.00.
    • Público local.

Miércoles 10 de junio

  • Central Córdoba vs. Yanda
    • Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón).
    • Reserva: 13.00.
    • Primera: 15.00.
    • A puertas cerradas.

Viernes 12 de junio

  • Comercio Central Unidos vs. Güemes
    • Cancha: Comercio.
    • Reserva: 13.00.
    • Primera: 15.00.
    • Público local.

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