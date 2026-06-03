La Liga Santiagueña confirmó la programación de la octava fecha del Torneo Anual

La jornada comenzará el próximo domingo 7 de junio y se extenderá hasta el viernes 12.

Hoy 11:45

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la octava fecha del Torneo Anual "Juan Carlos Paz" de Primera División y del certamen de Reserva "Luis Valoy".

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La actividad se pondrá en marcha el próximo domingo 7 de junio y se desarrollará a lo largo de toda la semana, finalizando el viernes 12, con encuentros distribuidos en distintos escenarios de la provincia.

Programación completa de la fecha 8

Domingo 7 de junio

Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández Cancha: Unión de Beltrán. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.

Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán Cancha: Defensores de Forres. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.

Atlético Forres vs. Independiente de Fernández Cancha: Atlético Forres. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.

Vélez de San Ramón vs. Banfield Cancha: Vélez de San Ramón. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.

Villa Unión vs. Central Argentino Cancha: Villa Unión. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.



Lunes 8 de junio

Estudiantes de Huaico Hondo vs. Mitre Cancha: Estudiantes. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.



Martes 9 de junio

Agua y Energía vs. Sarmiento Cancha: Agua y Energía. Reserva: 14.00. Primera: 16.00. Público local.



Miércoles 10 de junio

Central Córdoba vs. Yanda Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón). Reserva: 13.00. Primera: 15.00. A puertas cerradas.



Viernes 12 de junio