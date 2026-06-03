Tecnología, inclusión y futuro: la Escuela de Robótica de La Banda cumple 4 años y sigue creciendo

Con más de 100 ingresantes, alumnos desde los 6 años y la incorporación de inteligencia artificial, la institución se consolida como un espacio clave en la formación tecnológica de la región.

Hoy 13:42

La Escuela Municipal de Programación y Robótica de la ciudad de La Banda atraviesa su cuarto aniversario con un marcado crecimiento en matrícula y propuestas educativas, consolidándose como un referente en inclusión y formación tecnológica.

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En diálogo con Radio Panorama, la coordinadora Roxana Álvarez destacó el rol que cumple la institución en la comunidad: “La escuela nos representa como ciudad. Tenemos alumnos que cada día demuestran su compromiso y el interés por la informática, la programación y los avances tecnológicos”.

Durante el presente ciclo lectivo, la escuela superó los 100 ingresantes, con estudiantes no solo de La Banda, sino también de la Capital y distintas localidades del interior provincial. Uno de los aspectos distintivos es que los niños pueden incorporarse desde los 6 años, lo que permite fomentar el aprendizaje digital desde edades tempranas.

En cuanto a los contenidos, Álvarez remarcó la incorporación de nuevas herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente en los cursos destinados a mayores de 18 años. “Es uno de los aspectos que se trabaja dentro del aula principal”, señaló.

Por su parte, el profesor Emilio Llugdar subrayó la amplitud del campo informático y las oportunidades que ofrece: “La rama de la informática es enorme y permite especializarse en diferentes áreas. Hay alumnos que quieren estudiar informática y todavía no saben exactamente en qué área desarrollarse”.

Además, anticipó que ya se encuentran avanzados los preparativos para una nueva edición de la Batalla de Robótica, un evento que reunirá a estudiantes y profesionales de todo el país y que se ha convertido en una de las actividades más destacadas del calendario tecnológico local.

De esta manera, la institución continúa fortaleciendo su propuesta educativa con una mirada puesta en el futuro, la innovación y la inclusión, formando a nuevas generaciones en un ámbito clave para el desarrollo profesional y social.