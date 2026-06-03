Emotiva despedida a la profesora Irma Lagos tras una destacada trayectoria en la educación católica

Referente de la educación arquidiocesana y con una activa participación en la pastoral diocesana, Irma Lagos deja una profunda huella en el Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesús.

Hoy 14:38

La comunidad educativa de los colegios del Arzobispado de Santiago del Estero expresó su reconocimiento y agradecimiento a la profesora Irma Lagos, quien culminó su etapa laboral tras una extensa y fructífera trayectoria dedicada a la formación de generaciones de estudiantes y al fortalecimiento de la educación católica en la provincia.

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Referente de la educación arquidiocesana y con una activa participación en la pastoral diocesana, Irma Lagos deja una profunda huella en el Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesús, institución en la que desarrolló gran parte de su labor docente y de gestión.

Desde la comunidad educativa destacaron su vocación de servicio, su compromiso permanente con la enseñanza y su calidad humana, valores que la convirtieron en una figura de referencia para docentes, alumnos, familias y personal de la institución.

Profesores

A lo largo de los años, su liderazgo estuvo caracterizado por la cercanía, la escucha y el acompañamiento constante, promoviendo el crecimiento integral de las personas y fortaleciendo la misión evangelizadora de la escuela. Su profunda fe en Jesucristo y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús marcaron cada una de sus acciones, entendiendo la educación como un acto de amor, entrega y servicio.

"Quienes hacen de la enseñanza una forma de vida nunca dejan de sembrar", expresaron desde la institución al destacar que el legado de la profesora Lagos continuará presente en cada estudiante formado bajo su guía y en quienes compartieron con ella el camino de la educación.

Con sentimientos de gratitud y emoción, la comunidad educativa del Instituto Secundario Sagrado Corazón de Jesús le deseó una nueva etapa colmada de bendiciones, salud y felicidad junto a sus seres queridos, celebrando el merecido descanso que llega tras años de dedicación y compromiso con la educación católica santiagueña.