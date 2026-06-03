Humanidades será sede del XIII Taller Provincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar

La propuesta reunirá a estudiantes, docentes, directivos, dirigentes y referentes de instituciones educativas de toda la provincia.

Hoy 16:25

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero será sede este viernes 5 de junio del XIII Taller Provincial de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, una propuesta que reunirá a estudiantes, docentes, directivos, dirigentes y referentes de instituciones educativas de toda la provincia bajo el lema “Un espacio para emprender juntos, crear y potenciar tu futuro”.

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La actividad es organizada por la Asociación para la Promoción y Formación del Cooperativismo y Mutualismo (Aprocoom) y tiene como objetivo fortalecer la educación cooperativa y mutual en los distintos niveles del sistema educativo, promoviendo valores como la solidaridad, la participación democrática, el trabajo en equipo y el compromiso con el desarrollo comunitario.

El encuentro se desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Humanidades y contará con la participación de estudiantes de nivel secundario y terciario que integran cooperativas y mutuales escolares, además de docentes guías y autoridades educativas.

La jornada dará inicio a las 8.30 con la recepción y acreditación de los participantes y continuará con el armado de stands institucionales, la habilitación de la muestra cooperativa y mutual, dinámicas de juegos cooperativos y espacios de formación destinados a consejeros de cooperativas escolares.

Asimismo, está previsto un acto protocolar que contará con la participación de autoridades universitarias, representantes de APROCOOM y referentes del sector cooperativo y mutual. En ese marco, se concretará además la firma de un convenio de cooperación institucional entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la asociación organizadora.

Desde la organización destacaron que el taller busca generar espacios de aprendizaje experiencial donde los jóvenes puedan intercambiar experiencias, fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación y gestión, y profundizar el conocimiento de los principios cooperativos y mutuales.

La propuesta adquiere especial relevancia en el contexto del Año Internacional de las Cooperativas y en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Educación N.º 26.206, que promueve la incorporación de la educación cooperativa y mutual en las instituciones educativas como herramienta para la formación ciudadana y el fortalecimiento de valores solidarios.

En este sentido, la Facultad de Humanidades reafirma su compromiso con la promoción de estas prácticas, a través de la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, una de las pocas carreras de estas características que se dictan en universidades públicas argentinas y que constituye una referencia académica para la formación de profesionales del sector.

Las autoridades de la Facultad invitaron a estudiantes, docentes, directivos, integrantes de cooperativas y mutuales escolares, así como a toda la comunidad educativa y al público interesado, a participar de esta jornada abierta que busca fortalecer la cultura de la cooperación y generar nuevas oportunidades de aprendizaje e intercambio entre instituciones.

“Creemos que el cooperativismo y el mutualismo son herramientas fundamentales para construir ciudadanía, fortalecer el compromiso social y promover formas de organización basadas en la solidaridad y el trabajo colectivo. Por eso invitamos a toda la comunidad a ser parte de este espacio de encuentro y formación”, destacaron desde la unidad académica.