Una multitud se movilizó en el Congreso en medio de la conmoción por el caso Agostina Vega

La convocatoria se realizó al cumplirse 11 años del primer Ni Una Menos. Organizaciones feministas, sindicales y sociales reclamaron justicia por las víctimas de violencia de género y recordaron a la adolescente cordobesa asesinada días atrás.

Hoy 18:03

Miles de personas se concentraron este miércoles frente al Congreso de la Nación y en distintos puntos del país en una nueva edición de Ni Una Menos, la movilización que nació en 2015 para visibilizar la violencia de género y reclamar políticas públicas de prevención y protección para las mujeres. Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a llegar columnas de organizaciones feministas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, que colmaron la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria estuvo atravesada por la conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Su nombre se convirtió en uno de los principales símbolos de la jornada y fue mencionado en pancartas, discursos y consignas impulsadas por las organizaciones participantes, que exigieron justicia por el crimen y reclamaron respuestas más eficaces frente a los casos de violencia de género.

La movilización se realizó al cumplirse 11 años del primer Ni Una Menos, surgido tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe en mayo de 2015. Aquel caso generó una reacción social sin precedentes y derivó en una multitudinaria marcha que marcó un punto de inflexión en la discusión pública sobre la violencia machista en la Argentina.

Durante la jornada se reclamó por el fortalecimiento de las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento a víctimas, además de la continuidad de programas destinados a combatir la violencia de género. Las organizaciones también manifestaron su preocupación por la persistencia de los femicidios y remarcaron la necesidad de profundizar las medidas de protección para mujeres, niñas y adolescentes.

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, las actividades se replicaron en numerosas ciudades del país. En cada una de ellas se realizaron marchas, concentraciones, intervenciones artísticas y lecturas de documentos para visibilizar una problemática que continúa generando alarma social.

A once años de aquella primera convocatoria que movilizó a cientos de miles de personas, la marcha volvió a reunir a una multitud en las calles y renovó el reclamo de justicia para las víctimas de violencia de género, con el recuerdo de Agostina Vega como uno de los nombres más presentes en una jornada cargada de emoción y reivindicaciones.