Facundo Londero en Radio Panorama: “La violencia contra la mujer es un problema estructural en la sociedad”

El analista de la consultora Zubán Córdoba presentó en Radio Panorama los resultados de un relevamiento realizado sobre 1.200 casos.

Hoy 20:56

En el marco de una nueva conmemoración de Ni Una Menos y en medio de la conmoción generada por el caso de Agostina, la consultora Zubán Córdoba realizó una encuesta nacional para conocer la percepción social sobre la violencia de género. Los resultados fueron presentados por el analista Facundo Londero durante una entrevista con Radio Panorama y reflejan un amplio respaldo a las políticas de prevención y concientización sobre esta problemática.

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El relevamiento se realizó entre el 1 y el 3 de junio de 2026 sobre una muestra de 1.200 casos, y abordó tres ejes principales vinculados a la violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.

Más de seis de cada diez personas vinculan el caso Agostina con una problemática general

Uno de los datos más destacados del estudio indica que el 61,9% de los encuestados considera que el caso Agostina refleja un problema generalizado de violencia contra las mujeres en la sociedad argentina, mientras que el 35,4% opinó lo contrario.

Londero sostuvo que el crimen ocurrido en Córdoba generó una fuerte identificación con los reclamos históricos del movimiento Ni Una Menos y volvió a poner en agenda la discusión sobre la violencia de género.

Además, remarcó las diferencias registradas entre hombres y mujeres. Según explicó, el 74,7% de las mujeres respondió que el caso representa una problemática generalizada, mientras que entre los hombres la opinión aparece más dividida.

“Creo que todavía tenemos mucho que aprender los varones sobre estas situaciones, sobre el respeto hacia las mujeres y sobre todo estos hechos de violencia que generan tanta conmoción en el país”, expresó.

La mayoría considera que la violencia de género es un problema estructural

La segunda consulta del sondeo arrojó un resultado aún más contundente. El 72,2% de los encuestados afirmó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural de la sociedad, mientras que el 21,4% la consideró un fenómeno vinculado a casos aislados.

Entre las mujeres, el porcentaje ascendió al 84,2%, una cifra que para Londero demuestra la magnitud de una problemática que abarca distintas formas de violencia.

“No solamente violencia física, sino también violencia institucional, verbal y laboral. Son situaciones que siguen reproduciéndose y que preocupan cada vez más”, señaló.

El analista consideró que los resultados reflejan que la sociedad demanda que no se retroceda en los derechos conquistados y que los distintos niveles del Estado continúen abordando estas problemáticas.

Amplio respaldo a un registro público de ofensores sexuales

El 92,6% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la creación de un registro de dominio público de ofensores sexuales en Argentina, mientras que apenas el 3,5% se mostró en desacuerdo.

Según Londero, se trata de una medida que ya existe en otros países y que cuenta con respaldo transversal, sin diferencias significativas por género ni por posicionamiento ideológico.

“No hay diferencia de género, no hay diferencia ideológica. Hay una aceptabilidad total respecto de que debe existir un registro de ofensores sexuales”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el tema debería formar parte de la agenda pública y ser debatido tanto en el Congreso como en los ámbitos judiciales y gubernamentales.

Preparan una segunda etapa del estudio

Durante la entrevista, Londero adelantó que la consultora continúa procesando información vinculada a los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres y que esos resultados serán difundidos próximamente.

“Vamos a sacar una segunda parte un poco más desglosada, porque quedaron preguntas que todavía están en proceso de análisis”, explicó.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos del relevamiento fue mantener vigente la discusión pública sobre la violencia de género y contrarrestar discursos que, según sostuvo, intentan minimizar o invisibilizar la problemática.

Para el analista, los resultados obtenidos muestran que una amplia mayoría de la sociedad continúa considerando que la violencia contra las mujeres es una cuestión central que requiere respuestas concretas y políticas sostenidas en el tiempo.

Escuchá la entrevista completa: