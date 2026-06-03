Mitre y Güemes, con autoridades definidas para la fecha 17 de la Primera Nacional

Los equipos santiagueños jugarán este domingo con la necesidad de recuperarse tras sus últimas derrotas en el torneo.

Hoy 21:20

Mitre y Güemes ya conocen las autoridades para sus próximos compromisos por la Primera Nacional. Ambos equipos santiagueños saldrán a escena este domingo 7 de junio con el objetivo de volver al triunfo después de una fecha adversa.

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El Aurinegro viene de caer como local ante Deportivo Morón y buscará recuperarse en condición de visitante frente a Godoy Cruz. El encuentro, correspondiente a la Zona A, se jugará desde las 16.30.

Para ese partido, el árbitro principal será Lucas Cavallero, quien estará acompañado por Mauro Ramos Errasti como asistente 1 y Danilo Viola como asistente 2. En tanto, Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro.

Mitre ocupa actualmente el 12º puesto de la Zona A, con 17 puntos, por lo que necesita sumar para acercarse nuevamente a los puestos de protagonismo.

Por su parte, Güemes también intentará dejar atrás una derrota. El Gaucho cayó en su visita a Almagro y ahora recibirá a Deportivo Maipú en un duelo importante por la Zona B.

El partido se disputará el domingo 7 de junio, desde las 16, y tendrá como árbitro principal a Matías Billone. Sus asistentes serán Víctor Rojas Aguirre y Mariana Duré, mientras que Lucas Rodríguez cumplirá la función de cuarto árbitro.

El equipo azulgrana atraviesa un presente complicado: se encuentra penúltimo en la Zona B y en zona de descenso, por lo que el compromiso ante Deportivo Maipú aparece como una oportunidad clave para empezar a revertir su situación.

Con realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar, Mitre y Güemes afrontarán una nueva fecha de la Primera Nacional con la misión de recuperarse y volver a ganar.

Autoridades confirmadas

Zona A

Domingo 7 de junio

Godoy Cruz vs. Mitre

Hora: 16.30

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Zona B

Domingo 7 de junio

Güemes vs. Deportivo Maipú

Hora: 16.00

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez