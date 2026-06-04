Warner Bros. lanzó el tráiler final de "Supergirl" a semanas de su estreno mundial

La película, parte del nuevo Universo DC, se estrenará el 26 de junio y contará con Milly Alcock en el papel principal.

Hoy 07:56

Warner Bros. presentó el tercer y último tráiler de “Supergirl”, el segundo largometraje del nuevo Universo DC, cuyo estreno está previsto para el viernes 26 de junio en salas de cine de todo el mundo.

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El lanzamiento del adelanto se realizó junto con la habilitación de la venta anticipada de entradas. La película está protagonizada por Milly Alcock, quien interpreta a Kara Zor-El, personaje que ya tuvo una breve aparición en “Superman”.

La historia sigue a Supergirl, quien se ve involucrada en un viaje espacial de acción junto a un aliado inesperado: Lobo, personaje interpretado por Jason Momoa. El actor había manifestado anteriormente su interés en encarnar a ese personaje dentro del universo cinematográfico.

El elenco principal se completa con Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Beecham. La producción está a cargo de Peter Safran y James Gunn para DC Studios, con dirección de Craig Gillespie y guion de Ana Nogueira. También participan como productores ejecutivos Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

“Supergirl” es una producción de DC Studios, en conjunto con Troll Court Entertainment y The Safran Company, y será distribuida a nivel global por Warner Bros. Pictures.

Además, desde el estudio confirmaron que la próxima película del nuevo Universo DC, titulada “Clayface”, se estrenará el 23 de octubre, pocos meses después del lanzamiento de “Supergirl”.