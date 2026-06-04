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Anya Taylor-Joy brilla en el primer avance de "Lucky"

La producción se estrenará el 15 de julio con dos episodios iniciales y contará con un total de siete capítulos.

Hoy 08:08
Anya Taylor-Joy

Apple TV+ lanzó el tráiler oficial de “Lucky”, una miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy junto a un elenco integrado por Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner.

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La serie tendrá su estreno el 15 de julio, fecha en la que estarán disponibles los dos primeros episodios. A partir de entonces, se sumará un nuevo capítulo cada miércoles hasta completar un total de siete episodios el 19 de agosto.

“Lucky” está basada en la novela homónima de Marissa Stapley, un éxito de ventas que narra la historia de una joven que debe escapar luego de que un robo millonario sale mal. En su huida, la protagonista es perseguida tanto por el FBI como por un jefe mafioso, mientras intenta sobrevivir y encontrar una salida a su situación.

La miniserie es una producción de Apple Studios, creada y escrita por Jonathan Tropper, quien además se desempeña como showrunner y productor ejecutivo. Comparte la producción con Cassie Pappas, a través de Tropper Ink; Reese Witherspoon y Lauren Neustadter, mediante Hello Sunshine; y la propia Anya Taylor-Joy, a través de LadyKiller Productions. El primer episodio fue dirigido por Jonathan van Tulleken, quien también participa como productor ejecutivo.

En el catálogo reciente de la plataforma, se destaca el estreno de “El abismo secreto”, película original dirigida por Scott Derrickson, protagonizada por Anya Taylor-Joy, Miles Teller y Sigourney Weaver, que marcó la primera colaboración de la actriz con Apple TV+.

Por otra parte, la plataforma estrenará este viernes el último episodio de la segunda temporada de “Vicios ocultos”, otra producción creada por Jonathan Tropper.

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