A 9 años del histórico ascenso de Central Argentino al Torneo Federal B

Un 4 de junio de 2017 el Albo goleó por 3-0 a Independiente y festejó a lo grande en Fernández.

Hoy 11:59

Este jueves se cumplen nueve años de una jornada inolvidable para Central Argentino. El 4 de junio de 2017, el Albo venció por 3 a 0 a Independiente de Fernández y logró el ascenso al Torneo Federal B, en una tarde que quedó marcada para siempre en la memoria del pueblo centralista.

Después de igualar 1 a 1 en el partido de ida, el equipo bandeño viajó a Fernández con la ilusión intacta y terminó imponiéndose con autoridad en la revancha. Con una actuación contundente, Central Argentino se dio el gusto de tocar el cielo con las manos en la Capital del Agro.

Matías Rojas abrió el camino del triunfo en el primer tiempo, mientras que Carlos Garrido y Ángel Rueda sellaron la goleada para desatar el festejo albo y concretar uno de los logros deportivos más importantes de la institución.

El equipo dirigido por Jorge Valoy formó aquella tarde con Rodrigo Cervetti; Nahuel Ibáñez, Darío Valoy, Martín Cuellar, Martín Romero; Andrés Goitea, Javier Mitre, Daniel López; Diego Mansilla, Matías Rojas; y Pablo Ledesma.

Por su parte, el Independiente conducido por Jorge Woitquivich salió a la cancha con Leandro Depetris; Marcos Carol, Matías Coronel, Cristian Luna, Exequiel Vizgarra; Hernán Rojas, Nicolás Juárez, Matías Fernández; Víctor Coronel, Álvaro Orellana; y Hugo De Marco.

El encuentro también tuvo un desarrollo accidentado. El árbitro Emilio Maguna expulsó a cinco jugadores: dos del Aurinegro, Cristian Luna y Gonzalo Morellini, y tres del Albo, Daniel López, Andrés Goitea y Martín Romero.

A nueve años de aquel día, el recuerdo sigue vigente entre los hinchas de Central Argentino, que celebran una fecha histórica para el club y para el fútbol bandeño.

El recuerdo de Jorge Valoy

El entrenador que condujo al Albo a ese ascenso y que actualmente dirige a Comercio, recordó el logro con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Prohibido olvidar. 04/06/2017 - 04/06/2026. A 9 años del ascenso al Federal B Club Central Argentino, primer y único ascenso. Fecha inolvidable que voy a llevar de por vida en mi corazón. Ascender con el club que amo es algo impagable”, escribió.

Además, agradeció a quienes formaron parte de aquella campaña: “Eternamente agradecido a los jugadores, mi cuerpo técnico, a David Pato y a los hinchas del Albo. Espero ver algún día la estrella en el escudo. Salud, pueblo centralista”.

Pasaron nueve años, pero aquella victoria en Fernández sigue teniendo sabor a hazaña. Para Central Argentino, el ascenso al Federal B continúa siendo una página dorada de su historia.