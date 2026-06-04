Fijaron fechas de exámenes para vocales de Cámara y jueces de Control y Garantías

El presidente del cuerpo, Dr. López Alzogaray, agiliza la tramitación de los concursos convocados para cargos de magistrados de distintos fueros e instancias.

Hoy 15:41

El Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero abordó una extensa agenda en la reunión que mantuvo en la mañana de hoy, en que se evaluó el desarrollo de los concursos convocados para cargos de jueces de distintas instancias, fueros y Circunscripciones Judiciales.

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En ese sentido, se estableció que para el Concurso Nº 132/26, que seleccionará jueces de Control y Garantías para todas las Jurisdicciones de la provincia, los postulantes tendrán su examen de oposición el lunes 13 de julio, a las 8 de la mañana, mientras que el examen oral será el lunes 3 de agosto.

Puntualmente, se concursan siete puestos para magistrados de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital; dos de la misma instancia de La Banda, uno para Monte Quemado y otro para Frías. Paralelamente, se seleccionará un juez de Control y Transición para los Centros Judiciales con sede en las ciudades de Añatuya y La Banda.

Por otra parte, se recuerda que para el Concurso N° 130/26, para cubrir seis cargos de vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el examen escrito se tomará en la Escuela de Informática del Poder Judicial, el miércoles 17 de junio, a las 8. Luego, el examen oral se desarrollará el lunes 22 de junio y la entrevista personal de los aspirantes será el jueves 2 de julio.

Asimismo, a través de la Secretaría, se dio ingreso a nuevas denuncias y se expusieron los informes producidos por las comisiones en que está dividido el cuerpo.

En la reunión de hoy, bajo la presidencia del Dr. Federico López Alzogaray, estuvieron presentes en las deliberaciones los tres profesionales que representan a los abogados de la matrícula, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas.

Por el Poder Judicial, asistieron los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More, mientras que por la Legislatura provincial concurrieron los diputados, Dra. Analía Corbalán y el Dr. Martín Díaz Achával.

De esta manera, el organismo continúa con el proceso de selección de jueces y miembros del Ministerio Público Fiscal, a la vez que realiza el contralor la labor de los magistrados.