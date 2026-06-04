Emilia Mernes recibe distinción en su ciudad natal con gran emoción

Emilia Mernes fue reconocida como ciudadana ilustre en su ciudad natal, Nogoyá, en un evento que celebró su carrera y la conexión con sus raíces.

Hoy 19:25

La destacada cantante Emilia Mernes regresó a Nogoyá, su ciudad natal, para recibir un emotivo reconocimiento que marcará un hito en su carrera: la declaración como ciudadana ilustre.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, donde se reunieron vecinos, familiares, amigas, fanáticos y autoridades locales en un homenaje a una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel internacional.

Este evento se convirtió en una celebración popular, repleta de muestras de cariño hacia la cantante, quien ha mantenido un vínculo cercano con la ciudad que la vio nacer desde sus inicios en la música.

El reconocimiento, otorgado por el municipio y el Concejo Deliberante, no solo resalta su crecimiento artístico, sino también su compromiso constante con sus raíces a lo largo de su trayectoria.

Durante su discurso, Emilia expresó emocionada: “Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia”, reflejando así la profunda conexión que siente hacia su ciudad natal.

La llegada de la artista generó gran expectativa, evidenciada en el operativo de seguridad y la organización del evento, reflejando la magnitud de la convocatoria que atrajo a numerosos seguidores.

La distinción de “Nogoyaense Ilustre” fue aprobada unánimemente, con la participación de figuras destacadas como la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien destacó el impacto que Emilia genera en las nuevas generaciones.