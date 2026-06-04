Detuvieron a un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina: era amigo de Barrelier

La detención fue ordenada por la Justicia en el marco del avance de la investigación, luego de que el sospechoso brindara entrevistas en las que habló sobre la búsqueda de la joven.

Hoy 20:22

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido entre el 23 y el 24 de mayo pasados, otro hombre fue detenido en las últimas horas por parte de la Policía y por órdenes del fiscal Raúl Garzón.

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Según trascendió, se trata de Osvaldo Fassetta, quien vivía en la casa de calle Del Campillo al 800, donde residía Claudio Barrelier, el principal acusado y donde habría sido cometido el crimen.

Fuentes oficiales señalaron que Fassetta fue atrapado este jueves a la tarde y la imputación inicial es la de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. No se descarta que, conforme avance la causa, la imputación pueda agravarse.

Concretamente, Fassetta residía en la misma casa. Voceros del caso indicaron que "todo indica que estaba en la vivienda al momento de los hechos investigados y no puede no haber escuchado".

Hay algo más: no se descarta que este hombre haya sido el autor de unos llamados telefónicos recibidos por la mamá de Agostina en su celular cuando aún no se había hallado el cuerpo. En esas comunicaciones, desde un número desconocido, un hombre le decía: "Quedate tranquila, te la tenemos dormidita".

Su abogado sostuvo que es inocente.

Fassetta será trasladado a la Cárcel de Bouwer.

Mientras tanto, la investigación continúa y no se descarta que, conforme avancen las pruebas y los testimonios, hayan más detenciones.

El abogado Carlos Nayi, quien representa a los abuelos de Agostina, celebró la detención y se mostró cauto. "No tengo mucha información. Sé que está detenido este hombre. Habíamos reclamado su captura", expresó.

Nayi dijo que espera que la causa avance y que "caigan todos y todas las personas involucradas en el crimen y en la cadena de encubrimiento".