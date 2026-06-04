Recuperaron bienes robados tras un allanamiento en el barrio Belgrano Sur

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 17 en el marco de una investigación por varios hechos delictivos denunciados por vecinos. Un hombre continúa aprehendido mientras avanza la causa.

Hoy 20:41

Un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 17 permitió recuperar distintos elementos denunciados como robados y avanzar en una investigación que involucra a un hombre que ya se encontraba aprehendido por otra causa.

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La pesquisa se inició a partir de varias denuncias radicadas por vecinos de la ciudad, quienes reportaron la sustracción de diversos bienes, entre ellos una billetera con documentación personal y dinero en efectivo, una campera deportiva y un módem de internet con su correspondiente fuente de alimentación.

A medida que avanzaron las tareas investigativas, los uniformados reunieron pruebas y datos que orientaron las sospechas hacia un sujeto que, al momento de concretarse las diligencias judiciales, ya permanecía alojado en una dependencia policial.

Con los elementos recolectados, la Fiscalía interviniente solicitó una orden de allanamiento y registro domiciliario, medida que fue autorizada por la jueza de Control y Garantías.

En cumplimiento de la disposición judicial, los efectivos se trasladaron a una vivienda ubicada en el barrio Belgrano Sur, donde llevaron adelante el procedimiento.

Durante la requisa, los policías secuestraron un módem de internet marca Motorola con su cargador, una campera deportiva y diversa documentación de interés para la causa, elementos que tendrían relación directa con las denuncias investigadas.

Los bienes recuperados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Por disposición de la fiscal a cargo de la causa, el sospechoso continuará aprehendido mientras prosiguen las investigaciones destinadas a esclarecer los distintos hechos denunciados y determinar su eventual participación en los mismos.