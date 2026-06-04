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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUN 2026 | 21º
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Policiales

Detuvieron al presunto autor de un intento de robo en una panadería del centro capitalino

El sospechoso habría ingresado al local armado con un destornillador y amenazado a dos empleadas. Fue localizado y detenido durante un recorrido preventivo realizado por efectivos policiales.

Hoy 20:46
Detenido

Personal policial detuvo al presunto autor de un intento de robo ocurrido días atrás en una panadería ubicada en la ciudad Capital, en un procedimiento que fue posible gracias al trabajo conjunto entre efectivos de prevención e investigadores.

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El hecho se registró durante la mañana del 1 de junio en un comercio situado en la esquina de 3 de Febrero y Buenos Aires, donde dos empleadas fueron sorprendidas por un hombre que ingresó al local portando un destornillador con punta afilada.

De acuerdo con la denuncia, el individuo amenazó a las trabajadoras con aparentes intenciones de cometer un robo. Sin embargo, la situación cambió cuando las víctimas comenzaron a pedir auxilio, lo que habría provocado que el sospechoso desistiera de su accionar y escapara del lugar sin concretar el delito.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 6 iniciaron una investigación para identificar al responsable. Con los elementos reunidos durante las tareas investigativas, la Fiscalía interviniente solicitó la detención del sospechoso, medida que fue autorizada por la autoridad judicial competente.

Finalmente, durante la mañana de este jueves 4 de junio, personal de la dependencia policial y de la brigada interna realizaba recorridos preventivos cuando divisó al hombre requerido en inmediaciones del barrio 8 de Abril.

Los uniformados procedieron a su demora y posterior traslado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que seguirá adelante con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del detenido en el hecho investigado.

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