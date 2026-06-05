Un niño en coma describe su encuentro con Jesús de manera sorprendente

Un menor que estuvo en coma relata su experiencia al conocer a Jesús, desafiando descripciones comunes.

Hoy 05:27

Un reciente relato de un niño en coma ha captado la atención de muchos, al afirmar que conoció a Jesús durante su estado de inconsciencia. Este menor, quien estuvo varios días en coma, compartió su experiencia al despertar, revelando detalles que contradicen las descripciones tradicionales de la figura religiosa.

En un emotivo video, el niño, visiblemente emocionado, le cuenta a su madre sobre su encuentro en el hospital. Expresó que Jesús tenía una barba y un peinado corto, además de ojos que describió como los más hermosos que jamás había visto. “Mamá, si lo hubieras visto, dirías que son más hermosos que los míos”, relató con lágrimas en los ojos.

Durante este encuentro, el niño aseguró que Jesús le reveló el propósito de las pruebas que enfrenta en su vida y que su madre se sentiría muy orgullosa de él cuando creciera. Este tipo de experiencias han sido reportadas por otras personas que han estado al borde de la muerte, sugiriendo una conexión espiritual durante situaciones críticas.

Para entender mejor esta experiencia, es importante definir qué es un coma. Un coma es un estado de inconsciencia prolongada que puede ser causado por diversas condiciones, incluyendo lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares o enfermedades crónicas.

La atención médica inmediata es crucial en estos casos, ya que el coma puede resultar en daños cerebrales permanentes o incluso la muerte. Los médicos de cuidados intensivos realizan pruebas diagnósticas como escáneres cerebrales y análisis de sangre para determinar la causa del coma y actuar en consecuencia.

La duración promedio de un coma varía, aunque muchos pacientes permanecen inconscientes por semanas. Aquellos que están en estado vegetativo crónico requieren cuidados continuos. En situaciones críticas, el personal médico prioriza estabilizar al paciente, asegurando el flujo sanguíneo y la respiración normales.

Los tipos de coma se clasifican en etapas. La primera, la falta de respuesta, se caracteriza por una ausencia total de reacción. La segunda etapa, conocida como respuesta temprana, muestra signos limitados de interacción. Finalmente, en la tercera etapa, se presentan agitación y confusión, donde el paciente puede responder de manera irregular.