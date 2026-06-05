Ahorra en tus gastos: la temperatura perfecta para tu hogar

Con un aumento del 30% en los costos de energía en la última década, ajustar la temperatura de tu hogar se vuelve crucial. Conocer la temperatura ideal puede ayudarte a reducir gastos y mantener tu confort.

Hoy 06:12

En la búsqueda de maneras de optimizar los gastos del hogar, la temperatura ideal para el uso de calefacción y aire acondicionado juega un papel fundamental. Según la Secretaría de Energía de Argentina, un ajuste de solo un grado puede influir significativamente en el consumo energético.

Estudios indican que mantener la calefacción entre 20 y 22 grados Celsius durante el invierno es la opción más eficiente. Este rango no solo asegura el confort, sino que también puede reducir el uso de energía en un 10% anual.

En verano, la situación es similar. Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 24 grados Celsius como mínimo. Cada grado adicional puede significar un incremento considerable en tu factura de electricidad.

Además de la temperatura, es importante considerar otros factores que pueden ayudar a mantener el calor en invierno y el frescor en verano. Aislar adecuadamente tu hogar, sellar grietas y usar cortinas térmicas son prácticas que complementan el efecto de la temperatura.

La eficiencia energética también se puede potenciar mediante el uso de termostatos programables. Estos dispositivos permiten regular la temperatura de forma automática, asegurando que no gastes energía innecesariamente cuando no hay nadie en casa.

Por último, es esencial educar a todos los miembros del hogar sobre la importancia de mantener una temperatura adecuada. Un pequeño cambio en los hábitos de uso puede llevar a un ahorro significativo en las facturas de servicios públicos a largo plazo.