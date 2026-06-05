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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUN 2026 | 19º
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“Buen viaje, mi querido amigo”: el adiós de Skay Beilinson al Indio Solari

El músico utilizó sus redes para recordar al cantante, con quien construyó la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Hoy 10:46
Skay Beilinson y el Indio

La muerte del Indio Solari invadió de tristeza a Skay Beilinson, su querido compañero de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota.

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“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", escribió el popular guitarrista en las redes sociales.

El artista también confirmó que decidió suspender el show que tenía pautado para este sábado 6 de junio en Rosario, hasta nuevo aviso.

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