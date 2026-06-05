Buscan a Amy, una gatita perdida en barrio Lomas del Golf

La felina, de pelo largo, blanca con marrón claro y cruce siamés, fue vista por última vez el martes 2 de junio al mediodía en inmediaciones de avenida Avión Hércules al 659. Sus dueños solicitan colaboración para dar con su paradero.

Hoy 11:42

Se busca intensamente a Amy, una gatita de pelo largo, de pelaje blanco con marrón claro y cruza con siamés, que se perdió en barrio Lomas del Golf, manzana 7, lote 4, sobre calle Avión Hércules al 659.

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Según informaron sus dueños, fue vista por última vez el martes 2 de junio al mediodía y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

La familia solicita la colaboración de los vecinos de la zona y de quienes transiten por el barrio para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Ante cualquier dato, piden comunicarse de inmediato al 3854081874.