Final feliz: encontraron con vida a Dante Núñez en una zona montuosa de Las Termas

El hallazgo fue realizado por efectivos del equipo de Búsqueda y Rescate que participaban del operativo desplegado para dar con el hombre.

Hoy 14:19

Luego de intensas horas de búsqueda y preocupación por su paradero, Dante Núñez fue encontrado con vida este viernes alrededor de las 13 en una zona montuosa ubicada a menos de dos kilómetros de su domicilio, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

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El hallazgo fue realizado por efectivos del equipo de Búsqueda y Rescate que participaban del operativo desplegado para dar con el hombre, cuya desaparición había generado gran inquietud entre familiares y vecinos.

La noticia llevó alivio a sus allegados y a todos los que seguían de cerca el operativo de búsqueda. Según informó el fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, a Diario Panorama, Dante fue encontrado con vida en una zona de difícil acceso y rápidamente puesto a resguardo por el personal especializado.

Tras localizarlo, los rescatistas lo asistieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde quedó bajo observación médica para evaluar su estado de salud.