Central Córdoba festejó ante Güemes con una ráfaga sobre el final y se trepó a la cima

El Ferroviario derrotó 2-0 al Gaucho en el cierre de la séptima fecha del Torneo Anual y es líder.

Hoy 17:03

Central Córdoba consiguió un triunfo importante en el cierre de la séptima fecha del Torneo Anual, al vencer por 2-0 a Güemes en el predio ferroviario, ubicado en el sur de la ciudad Capital.

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El encuentro se mantuvo cerrado durante gran parte de su desarrollo, pero el Ferroviario encontró la diferencia sobre el final. A los 39 minutos del segundo tiempo, Santiago Canteros abrió el marcador tras una muy buena jugada individual.

Ya en tiempo de descuento, Joel Gerez sentenció la historia con un remate de media distancia dejando al golero visitante a mitad de camino y sellando el 2-0 definitivo para Central Córdoba.

El Ferroviario llegaba a este compromiso después de igualar de manera agónica el clásico ante Mitre, mientras que Güemes venía de empatar como local frente a Yanda.

Con esta victoria, Central Córdoba se trepó a la cima de la Zona Capital, donde comparte el liderazgo con Estudiantes, ambos con 11 puntos.

Por su parte, el Gaucho sigue sin poder ganar en el certamen y quedó penúltimo con cuatro unidades, en una posición incómoda dentro de la tabla.

En la próxima fecha, Central Córdoba recibirá el miércoles a Yanda, mientras que Güemes visitará el viernes a Comercio.