Realizan la autopsia al “Indio” Solari en busca de determinar la causa de su fallecimiento

El estudio forense comenzó este viernes por la tarde en la morgue de Ituzaingó. La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 2, que busca establecer cómo se produjo el fallecimiento del histórico músico.

Hoy 17:45

La autopsia al músico y compositor Carlos Alberto "Indio" Solari comenzó este viernes alrededor de las 15:45 en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N° 39 de esa localidad bonaerense. El procedimiento tiene como objetivo determinar con precisión las causas de la muerte del artista, ocurrida a los 77 años.

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La medida fue ordenada en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, quien abrió un expediente para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del referente del rock nacional.

De manera preliminar, trascendió que el cuerpo presentaría un golpe en la cabeza, aunque las autoridades judiciales evitaron adelantar hipótesis hasta contar con los resultados de los estudios forenses.

Investigación y protocolo judicial

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la realización de la autopsia responde a los procedimientos previstos por el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que contempla este tipo de exámenes en casos de muerte violenta o cuando existan circunstancias que requieran descartar cualquier sospecha sobre las causas del deceso.

En ese sentido, señalaron que, si bien inicialmente no existirían elementos que apunten a una situación criminal, la condición de figura pública del artista motivó la realización del análisis para despejar cualquier duda y determinar con exactitud qué ocurrió.

Se espera que en las próximas horas los especialistas concluyan las pericias y remitan los resultados preliminares a la fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.